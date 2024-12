Dzielnicowy z Barlinka pomógł starszej kobiecie Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Policjant, podejmując każdego dnia różnego rodzaju interwencje, nigdy nie jest w stanie przewidzieć ich dokładnego przebiegu. Dlatego zawsze musi być gotowy do podjęcia szybkiej decyzji, która często jest kluczowa w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Taką decyzję podjęli właśnie dzielnicowi, którzy wchodząc do środka mieszkania, pomogli kobiecie potrzebującej natychmiastowej pomocy medycznej.

Policjanci z Barlinka otrzymali informację, że w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Stodolnej ma przebywać starsza, schorowana 80-letnia kobieta, która jest zamknięta od środka i nie może się poruszać o własnych siłach. Nie mając chwili do stracenia, dzielnicowi zorganizowali narzędzia i otworzyli nimi drzwi jeszcze przed przyjazdem na miejsce innych służb, aby jak najszybciej sprawdzić, czy z kobietą jest wszystko w porządku.

W środku mieszkania na podłodze dzielnicowi zastali 80-letnią kobietę, która leżała na podłodze i uskarżała się na różnego rodzaju dolegliwości oraz problemy z chodzeniem. Z uwagi na stan starszej kobiety, na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu ratowników, dzielnicowi cały czas monitorowali stan poszkodowanej, która ostatecznie została zabrana do szpitala na dalsze badania.

Stała gotowość do działania i szybka, zdecydowana reakcja policjantów pozwoliły na to, że seniorka w odpowiednim czasie trafiła pod opiekę lekarzy. „Pomagamy i chronimy” - to krótkie hasło puentujące interwencję naszych dzielnicowych.