Naraził policjantów na zarażenie wirusowym zapaleniem wątroby Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Wiedząc, że jest dotknięty wirusowym zapaleniem wątroby splunął w oczy interweniującym policjantom, czym naraził ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia tą chorobą. Do tego kopiąc i szarpiąc za mundur naruszył ich nietykalność cielesną. Obezwładniony przez policjantów 35-letni obywatel Ukrainy bez stałego miejsca zamieszkania wczoraj usłyszał zarzuty za te przestępstwa.

Każdego dnia polscy policjanci uczestniczą w kilkunastu tysiącach interwencji. W ich trakcie zatrzymują sprawców przestępstw, interweniują wobec osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy udzielają pierwszej pomocy ofiarom wypadków, co czyni tę grupę zawodową szczególnie narażoną na kontakt z czynnikiem biologicznym.

18 grudnia około godziny 11.30 policjanci z Sopotu zostali wezwani na Aleję Niepodległości, gdzie mężczyzna, będąc najprawdopodobniej pod wpływem środków odurzających, chce wejść w płot i nie wie, co robi. Już po chwili na miejscu zjawili się funkcjonariusze patrolówki. Zobaczyli oni mężczyznę z odsłoniętymi częściami intymnymi i natychmiast ruszyli w jego stronę. Zachowywał się on nienaturalnie, nie reagował na wydawane przez nich polecenia, krzyczał i próbował wejść w ogrodzenie. Nagle zaczął też wymachiwać rękoma w stronę policjantów i szarpać za mundur. Policjanci natychmiast obezwładnili agresora, który cały czas próbował stawiać czynny opór.

Zatrzymanym okazał się 35-letni obywatel Ukrainy bez stałego miejsca zamieszkania. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia i gdy 35-latek rozmawiał z ratownikami nagle splunął w oczy interweniującym policjantom. W jego ślinie zauważono wydzielinę koloru czerwonego. Do tego przekazał on, że choruje na astmę i HCV, dlatego od razu wdrożono dalsze czynności i zatrzymany Ukrainiec oraz policjanci pojechali do szpitala. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna jest dotknięty HCV i funkcjonariuszy czeka teraz seria badań oraz długi i stresujący czas oczekiwania na ich wyniki.

Wczoraj na podstawie zebranych dowodów i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności policjanci ogłosili 35-letniemu Ukraińcowi dwa zarzuty: wiedząc, że jest dotknięty wirusowym zapaleniem wątroby naraził funkcjonariuszy na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia tą chorobą oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

Podejrzany przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów, za które grozi kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności.