Zatrzymano sprawcę rozpylenia gazu w strzeleckim starostwie Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Osoba podejrzana o rozpylenie niebezpiecznej substancji w strzeleckim starostwie trafiła w ręce kryminalnych. Mężczyzna przyznał się do winy. Przypominajmy, że 18 października oraz 13 grudnia br. rozpylono substancje drażniącą w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. W obydwu przypadkach ewakuowano pracowników i petentów. Za spowodowanie zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 49-latkowi grozi do 3 lat więzienia.

W piątek, 13 grudnia 2024 r. w godzinach porannych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich doszło to poważnego zdarzenia. Na parterze budynku, nieznany mężczyzna rozpylił w toalecie substancję, która rozprzestrzeniała się na korytarz. W efekcie tego, pracownicy oraz petenci instytucji odczuwali dolegliwości w postaci duszności oraz podrażnienia dróg oddechowych.

Około 70 osób, które znajdowały się w tym czasie w starostwie, zostały ewakuowane. Jedna z tych osób trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ponieważ odczuwała dolegliwości zdrowotne. Diagnoza lekarska to poparzona krtań oraz drogi oddechowe. Poszkodowana to pracownica strzeleckiego starostwa. Sprawca swoim czynem popełnił przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do takiego samego zdarzenia doszło około 2 miesiące wcześniej, 18 października, gdzie sposób działania sprawcy był podobny. Wtedy również sparaliżowało to pracę starostwa, a osoby znajdujące się w budynku należało ewakuować.

Skrupulatne ustalenia, jak i szereg czynności operacyjnych wykonanych przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pozwoliła na zebranie materiału dowodowego, na podstawie którego wytypowano osobę odpowiedzialną za ten czyn.

Prokuratora Rejonowa w Strzelcach Opolskich przychyliła do wniosku strzeleckiej Policji o wydanie postanowienia przeszukania miejsca zamieszkania osoby podejrzewanej o rozpylenie niebezpiecznej substancji w budynku starostwa. W czwartek w godzinach porannych kryminalni zapukali do drzwi domu wytypowanego sprawcy. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Podejrzanym okazał się 49-letni mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie. Mężczyzna przyznał się, że w obydwu przypadkach to on rozpylił środek chemiczny w starostwie.

Pobudki, jakie skłoniły go do takiego zachowania, to wydanie negatywnej decyzji administracyjnej wykluczającej posiadanie przez niego uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Smak zemsty może jednak go wiele teraz kosztować. Mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie odpowie za czyn z art. 160 Kodeksu Karego, czyli narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O jego dalszych losach zadecyduje sąd. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.