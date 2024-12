Zamiast 46-latki na spotkanie z oszustami poszła policjantka. Wieliccy kryminalni zatrzymali dwóch oszustów Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci nieustannie ostrzegają o metodach działań oszustów oraz informują na co zwracać uwagę, aby zapobiec utracie swoich oszczędności. Czujnością i rozwagą wykazała się 46- letnia mieszkanka Wieliczki, która powiadomiła o próbie oszustwa. Wieliccy Kryminalni na gorącym uczynku zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy.

17 grudnia br. na telefon komórkowy 46- letniej mieszkanki Wieliczki dodzwoniła się kobieta przedstawiająca się jako pracownik jednego z banków. Oszustka poinformowała 46-latkę, że na jej koncie dzieje się coś ,,niepokojącego’’, ktoś wykradł jej dane i może stracić 70 tys. zł poprzez fałszywą pożyczkę na podstawie wykradzionych danych. Następnie oszustka poleciła, aby całą sytuację zweryfikowała osobiście w banku. Kobieta udała się do banku, przez cały czas pozostając na ,, telefonie’’ z podającą się za pracownika banku kobietą. Następnie do wieliczanki zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji, który polecił aby wzięła pożyczkę z banku, która następnie zostanie ,,zabezpieczona’’ przez Policję. 46-latka wzięła pożyczkę w kwocie kilkudziesięciu tys. zł, a następnie skontaktowała się z mężem, któremu opowiedziała o całej sytuacji. Małżeństwo wspólnie udało się do wielickiej Komendy, gdzie opowiedzieli o całej sytuacji funkcjonariuszom. Policjanci przygotowali zasadzkę, a za 46-letnią kobietę, podstawili funkcjonariuszkę wydziału kryminalnego. Funkcjonariuszka zjawiła się w umówionym miejscu i czekała na przyjście oszustów.

Kiedy na miejscu pojawili się oszuści zostali zatrzymani przez policjantów. To dwaj obywatele Ukrainy w wieku 24 i 25 lat. Obaj są mieszkańcami Katowic. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich pieniądze w kwocie 8700 zł, karty bankomatowe oraz telefony. Obaj usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania mężczyzn doszło dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy oraz właściwej postawie 46 -latki oraz jej męża. Dzięki temu małżeństwo nie straciło znacznej ilości pieniędzy.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas telefonicznych rozmów z nieznajomymi osobami. Pamiętajmy, że oszuści manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji. Dlatego w kontaktach z nieznajomymi kieruj się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Rozłącz się i skontaktuj z konsultantem swojego banku, aby zweryfikować, czy rozmówca faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Można też osobiście udać się do oddziału, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Przestrzeganie kilku zasad sprawi, że nie utracimy swoich oszczędności. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W takich sytuacjach należy skontaktować się z Policją pod numerem telefonu 112.