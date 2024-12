Podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji zawarte zostało porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich pomiędzy Komendantem Głównym Policji, reprezentowanym przez nadinsp. Romana Kustera – I Zastępcę Komendanta Głównego Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, reprezentowanym przez Pana Jacka Żabę - Prezesa SITN PZN oraz Pana Andrzeja Milewskiego – Członka Zarządu SITN PZN.

W uroczystości podpisania udział wzięli również: Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor - jako bezpośrednio odpowiedzialny za tę formę pełnienia służby oraz Pan Maciej Kwiatkowski – Pełnomocnik Prezesa SITN PZN ds. Współpracy z Komendą Główną Policji.

Spotkanie pomimo oficjalnej oprawy w znacznej mierze miało charakter roboczy, albowiem było świetną okazją do podsumowania dotychczasowej oraz wyznaczenia kierunków dalszej współpracy na najbliższy okres. Na wstępie Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor przedstawił rys historyczny tej formy pełnienia służby przez polskich policjantów oraz współpracy z SITN i PZN, która to sięga 2008 roku, a której to efektem było podpisanie w 2011 roku pierwszego Porozumienia między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązali się do współpracy zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z jego treścią współdziałanie polegało będzie w szczególności na szkoleniu przez instruktorów SITN PZN policjantów w zakresie techniki jazdy na nartach, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach oraz oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji. Ponadto polegało będzie również na prowadzeniu wspólnych działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz organizowaniu akcji informacyjnych.

I Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Roman Kuster podkreślił, że bez wątpienia bardzo ważnym elementem współpracy jest organizowana corocznie, od 2016 r., przez Biuro Prewencji KGP ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach narciarskich. Generał Kuster zwrócił uwagę na fenomen polegający nie tylko na tym, iż przekaz pomiędzy rówieśnikami jest dużo skuteczniejszy, ale przede wszystkim na fakt, iż dzieci i młodzież doskonale potrafią wywrzeć presję na dorosłych skutecznie ich dyscyplinując do właściwego, bezpiecznego zachowania.

Podkreślił również, że policjanci, którzy nabyli uprawnienia instruktora/pomocnika instruktora narciarstwa PZN, godnie reprezentują polską Policję poza granicami kraju, biorąc udział w przedsięwzięciach międzynarodowych. Przykładem takim są polsko-włoskie patrole na terytorium Republiki Włoskiej, gdzie polscy policjanci w okresie ferii zimowych pełnią służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w rejonie miejscowości Moena i Madonna di Campiglio. Ponadto zwrócił uwagę, że służba na stokach narciarskich z policjantami włoskimi bez wątpienia, podobnie jak patrole w okresie letnim, na terytorium Chorwacji, Bułgarii czy Włoch, wpisują się w pogłębianie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, która jest jednym z priorytetów polskiej Policji.

Pan Maciej Kwiatkowski potwierdził, że polsko-włoskie patrole narciarskie są bardzo wysoko cenione przez stronę włoską, przy czym dodał, iż Polacy szczególnie w okresie ferii zimowych stanowią dominującą grupę cudzoziemców na włoskich stokach. Szacuje się, że corocznie jest ich około 200 tysięcy. Ponadto zwrócił uwagę, że w samej Polsce obecność policjantów na stokach narciarskich jest bardzo dobrze oceniana przez właścicieli stoków, mieszkańców rejonów gdzie znajdują się stoki narciarskie, a także przez turystów i osoby korzystające z uroków uprawiania narciarstwa. Stała obecność policjantów na stokach narciarskich niezwykle skutecznie wpływa na utrzymanie porządku i systematyczną poprawę bezpieczeństwa na tych terenach, co przekłada się na wzrost liczby osób korzystających z tej formy rekreacji.

W tym miejscu dodać należy, iż polskich „policjantów-narciarzy” spotkać możemy nie tylko w tradycyjnym regionem, jakim jest Małopolska, ale również w garnizonie śląskim, dolnośląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, ale również warmińsko-mazurskim czy podlaskim, które to już nie są utożsamiane z zimową rekreacją.

Służba na stokach wymaga nie tylko wiedzy policyjnej, ale przede wszystkim wysokich umiejętności jazdy na nartach, których osiągnięcie nie byłoby możliwe bez współpracy z kadrą szkoleniową SITN PZN, która z dużym zaangażowaniem w szkolenie przekazuje wiedzę teoretyczną i umiejętności jazdy na nartach.

Współpraca jest bardzo dynamiczna, o czym świadczyć może fakt, iż pierwsza grupa nowych policjantów-narciarzy ma zostać przeszkolona jeszcze przed szczytem tegorocznego sezonu narciarskiego, który będzie miał miejsce w okresie ferii zimowych. Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” będzie miała miejsce w dniu 9 stycznia 2025 r. w Szklarskiej Porębie.

Spotkanie było okazją do wymiany okolicznościowych upominków oraz świąteczno-noworocznych życzeń. Generał Kuster stwierdził, że jednym z jego życzeń jest, aby prowadzona współpraca była nie tylko kontynuowana, ale i rozszerzana, a kadra policjantów pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich z roku na rok będzie się powiększać.

(Biuro Prewencji KGP)