O mały włos od tragedii. Kierujący prawie potrącił pieszego na przejściu Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj Kierujący Seatem Ibiza wyprzedzał przed przejściem dla pieszych, nagranie trafiło na policyjną skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Policjanci od wykroczeń z słubickiej Komendy ustalili, że za kierownicą siedział 20-latek z naszego powiatu. Mężczyzna usłyszał zarzut i został ukarany grzywną w kwocie 1500 złotych oraz 15 punktów karnych. Apelujemy o rozsądek - takie zachowanie na drodze może doprowadzić do tragedii.

Na policyjną skrzynkę „stop agresji drogowej” został przesłany film, na którym widać jak kierujący osobowym Seat Ibiza wyprzedza inny pojazd przed przejściem dla pieszych, ponadto w połowie przejścia była już kobieta, która na szczęcie nie doznała żadnych obrażeń. Nagranie obrazuje nie tylko to, że kierujący nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście dla pieszych osobie, mimo że znajdowała się ona już w połowie drogi na drugą stronę jezdni. Ale również widać na nagraniu, pojazd z boku, który zatrzymał się, by przepuścić pieszą, natomiast kierujący przyspieszył, nie mając zamiaru się zatrzymać.

Policjanci zajmujący się wykroczeniami z słubickiej komendy ustalili, że zdarzenie miało miejsce pod koniec lipca na terenie Słubic, wytypowali też potencjalnego sprawcę. W toku prowadzonego postępowania o wykroczenie funkcjonariusze ustalili, że czynu tego prawdopodobnie dopuścił się 20-letni mieszkaniec powiatu słubickiego. Mężczyzna usłyszał zarzut i został ukarany grzywną w kwocie 1500 złotych oraz 15 punktów karnych.

Apelujemy o rozsądek do kierowców, którzy mimo wielu kampanii na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmują się takich niebezpiecznych zachowań. Wyprzedzanie w takich miejscach może doprowadzić do kolizji bądź wypadku z innym pojazdem lub potrącenia pieszego. Policjanci przypominają, aby stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu, po pierwsze dojedziemy bezpiecznie do celu, a po drugie pieniądze zamiast na mandat, przeznaczymy na swoje potrzeby.

Funkcjonowanie policyjnej skrzynki „STOP AGRESJI DROGOWEJ” - stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl. Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS! Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),

dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,

dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)