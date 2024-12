Policjanci zatrzymali matkę i córkę za posiadanie nielegalnych papierosów i 200 flakonów luksusowych perfum Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z siedzibą w Sopocie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku razem z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie uzyskanych informacji zatrzymali dwie kobiety, matkę i córkę w wieku 18 i 44 lat. Kobiety w jednym z mieszkań na terenie Gdańska przechowywały 10 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy oraz 200 flakonów luksusowych perfum nieznanego pochodzenia. Podczas czynności mundurowi zabezpieczyli również 65 tysięcy złotych oraz środki odurzające. W związku z ich działalnością Skarb Państwa został narażony na stratę 264 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z siedzibą w Sopocie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej uzyskali informację o przechowywanych w jednym z mieszkań w Gdańsku wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych. Podczas przeszukania wskazanego mieszkania, w poniedziałek, 16 grudnia 2024 r. funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 10 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy, dwa kartony z zawartością blisko 200 flakonów luksusowych perfum nieznanego pochodzenia, 65 tysięcy złotych oraz marihuanę i kokainę.

W związku z tą sprawą, na miejscu mundurowi zatrzymali dwie kobiety – matkę w wieku 44 lat i jej 18 letnią córkę, które swoim procederem naraziły Skarb Państwa na straty w wysokości 264 tysięcy złotych. 44 latka po przesłuchaniu trafiła do policyjnego aresztu, usłyszała już zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei 18 latkę po czynnościach zwolniono.

Całość zebranego materiału dowodowego została przekazana do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Wkrótce kobiety usłyszą zarzuty w związku z posiadaniem papierosów bez wymaganych znaków towarowych, oraz perfum nieznanego pochodzenia. Decyzją prokuratora, dalej sprawą mają zająć się funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.