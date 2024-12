Policjanci wyprowadzili 73-latka z płonącego domu Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj W niedzielę, w jednym z domów w Skawinie wybuchł pożar. Policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie przybyli na miejsce zdarzenia jako pierwsi. Mundurowi bez chwili wahania weszli do środka, aby uratować przebywającego w budynku 73-latka, który jak się okazało, był nieświadomy zagrożenia. Dzięki zdecydowanej postawie mundurowych mężczyzna jest cały i zdrowy.

W niedzielę, 22 grudnia 2024 r. przed godziną 17.00 dyżurny Komisariatu Policji w Skawinie został powiadomiony o pożarze budynku jednorodzinnego w Skawinie. Pod wskazany adres natychmiast został skierowany patrol, który na miejscu zdarzenia był jako pierwszy. W chwili przybycia policjantów, z poddasza domu wydobywał się dym i ogień, a także słychać było trzaski mogące świadczyć o pęknięciach pokrycia dachowego i więźby, co świadczyło o dużym zagrożeniu i niebezpieczeństwie.

Kiedy mundurowi zostali poinformowani przez jedną z osób znajdujących się w okolicy, że wewnątrz płonącego domu mogą przebywać jego mieszkańcy, to natychmiast, bez chwili wahania weszli do środka, aby to sprawdzić. W jednym z pomieszczeń — w łazience, policjanci odnaleźli 73-letniego mężczyznę, który jak się okazało nie był świadomy zagrożenia i tego, co się dzieje. Mundurowi bezpiecznie wyprowadzili mężczyznę z budynku.

Na miejsce przybyły 4 załogi straży pożarnej z JRG Skawina oraz 3 zastępy z miejscowych OSP, które ugasiły pożar. Wstępnie ustalono, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej lub zapalenie sadzy w kominie, jednak rzeczywista przyczyna pożaru zostanie stwierdzona w opinii biegłego z zakresu pożarnictwa. W wyniku pożaru konstrukcja dachu budynku została rozlegle uszkodzona.

Dzięki zdecydowanej postawie policjantów 73-latek przeżył oraz jest cały i zdrowy.