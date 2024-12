Zaatakowali rodaków, grozili pobiciem i pozbawieniem życia, zmuszali do jedzenia piachu – są już za kratami Powrót Drukuj Zaatakowali dwóch rodaków, bili ich, grozili pobiciem i pozbawieniem życia. Ze sobą mieli też przedmiot przypominający broń i kominiarki. Sprawcy używając przemocy zabrali dwa telefony i dwa powerbanki, a śledczy ustalili, że wobec jednego z pokrzywdzonych działali w celu wymuszenia zwrotu pożyczonych pieniędzy w kwocie 8.000 złotych. Zatrzymani przez sopockich kryminalnych dwaj Ukraińcy w wieku 20 i 19 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Kwestią czasu jest zatrzymanie pozostałych dwóch sprawców biorących udział w tym zdarzeniu.

W środę, 18 grudnia 2024 r. w godzinach wieczornych do sopockich policjantów zgłosił się 27-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zgłosił, że minionej nocy do wynajmowanego przez niego pokoju wtargnęło czterech mężczyzn w kominiarkach i zaatakowało jego oraz kolegę, który u niego przebywał. Sprawcy bili ich, grozili pobiciem i pozbawieniem życia. W pewnym momencie zmusili ich także do pójścia na plażę, gdzie dalej bili, gdy ci nie wykonywali ich poleceń polegających między innymi na jedzeniu piasku, piciu wody, czy rozebraniu się i wejściu do wody. Z informacji przekazanej przez 27-latka wynikało też, że napastnicy mieli ze sobą przedmiot przypominający broń, a używając przemocy zabrali im dwa telefony i dwa powerbanki.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci. Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone czynności i zabezpieczono dowody. Ustalono też, że sprawcy działali wobec kolegi 27-latka w celu wymuszenia zwrotu pożyczonych pieniędzy w kwocie 8.000 złotych.

W wyniku intensywnych działań sopoccy kryminalni ustalili miejsca pobytu i już następnego dnia rano zatrzymali na terenie Gdańska dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o te przestępstwa. To 20-latek i jego 19-letni znajomy. Policjanci zabezpieczyli też pistolet, kominiarkę, pieniądze i skradzione pokrzywdzonym przedmioty.

W piątek, 20 grudnia br. prokurator na podstawie zebranych dowodów ogłosił podejrzanym zarzuty dotyczące rozboju, a także stosowania wobec jednego z pokrzywdzonych przemocy i gróźb w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w kwocie 8.000 złotych wynikających z umowy pożyczki. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Kwestią czasu jest zatrzymanie pozostałych dwóch sprawców biorących udział w tym zdarzeniu. Za popełnione przestępstwa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.