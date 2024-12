Uratowali życie 66-latka, który leżąc na ulicy przestał oddychać Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj Pomagamy i chronimy i jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Służbowy dzień może mieć różny przebieg, nie można przewidzieć co będzie się działo i policjanci muszą być na to gotowi. Służba jest nieprzewidywalna, a przez to ciekawa i ekscytująca. Sytuacja, która spotkała policjantów z bartoszyckiej drogówki był egzaminem z opanowania, ich profesjonalizmu w działaniu i człowieczeństwa. Stawką było życie mężczyzny, który upojony alkoholem stracił przytomność i przestał oddychać. Egzamin zaliczony. Mężczyzna uratowany. Satysfakcja nie do opisania.

W środę, 18 grudnia 2024 r. przed godz. 18:00 policjanci ruchu drogowego otrzymali informację od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, by udać się na ul. Monte Cassino, gdzie według zgłoszenia leży nietrzeźwy mężczyzna. Można powiedzieć interwencja jakich wiele, a jednak ta była inna i wyjątkowa.

Leżący na ulicy mężczyzna był pijany ale też nieprzytomny. Policjanci sierż. szt. Mateusz Szydłowski i post. Gabriela Łaniewska, przystąpili do udzielania mu pomocy. Mężczyzna w pewnej chwili przestał oddychać. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej i kontynuowali te czynności do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna odzyskał czynności życiowe, jednak nadal nieprzytomny został zabrany do szpitala. Jego tożsamość nie była znana.

Mężczyzna odzyskał przytomność dopiero w czwartek, 19 grudnia wieczorem. Okazało się, że to 66-latek z Bartoszyc. Jego stan zdrowia się ustabilizował.