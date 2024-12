Policjanci rozbili gupę przestępczą zajumjącą się handlem lekami przeznaczonymi do wytwarzania narkotyków Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nabywaniem i sprzedażą znacznej ilości leków, w celu pozyskania składników do wytwarzania narkotyków oraz wystawianiem nierzetelnych faktur i praniem brudnych pieniędzy.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie od 2021 roku prowadzą śledztwo dotyczące grupy przestępczej kierowanej przez obywatela Słowacji zajmującej się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski i Czech, znacznej ilości leków, w celu wyekstrahowania substancji (tzw. prekursorów) wykorzystywanych do produkcji środków odurzających. Leki te kupowane były z wykorzystaniem hurtowni leków na terenie Polski, które w oparciu nierzetelne dokumenty deklarowały ich wywóz poza granice kraju.

3 grudnia 2024 roku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z Krakowa w wieku: 42 i 39 lat, którzy usłyszeli miedzy innymi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania nierzetelnych faktur. Wobec obu sprawców zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.