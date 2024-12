Fałszywe oskarżenia wobec policjantów w Szczecinie – stanowcza reakcja funkcjonariuszy i prokuratury Data publikacji 24.12.2024 Powrót Drukuj W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na terenie Szczecina doszło do dwóch odrębnych incydentów, podczas których nietrzeźwi mężczyźni fałszywie oskarżyli policjantów o kradzież pieniędzy oraz portfela z dokumentami i gotówką. Oba przypadki miały miejsce podczas interwencji funkcjonariuszy i dotyczyły odpowiednio 26-latka oraz 38-latka.

W wyniku prowadzonych działań wyjaśniających ustalono, że zarzuty wobec policjantów były całkowicie bezpodstawne. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące składania fałszywych oskarżeń wobec funkcjonariuszy publicznych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Prokurator skierował wobec podejrzanych akty oskarżenia do sądu, a sprawy są w toku.

Szczecińska Policja stanowczo podkreśla, że nie ma zgody na bezpodstawne pomówienia funkcjonariuszy, które godzą w ich dobre imię i podważają zaufanie społeczne. Policjanci każdego dnia wykonują swoje obowiązki z poszanowaniem prawa, a fałszywe oskarżenia nie tylko obciążają system prawny, ale także są próbą manipulacji i uniknięcia odpowiedzialności przez osoby postępujące niezgodnie z prawem.