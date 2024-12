Funkcjonariusz Żołnierze Weterani i Sympatycy Pamięci Mańka Kaczora Krasnala Data publikacji 24.12.2024 Powrót Drukuj 18 grudnia w na strzelnicy Legii Warszawa Sekcji Strzeleckiej odbyły się już po raz VI Charytatywne Zawody Strzeleckie Funkcjonariuszy, Żołnierzy, Weteranów i Sympatyków Służb Pamięci Mańka, Kaczora, Krasnala o Puchar Dowódcy CPKP BOA pod Patronatem Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zawody strzeleckie poświęcone poległym podczas wykonywania działań bojowych kontrterrorystom, mają co roku na celu zebranie środków finansowych na wsparcie podopiecznych Fundacji.

W tym roku pomysłodawca i główny organizator zawodów były funkcjonariusz CPKP BOA mł. insp. w st. spocz. Andrzej „Pułko” Kuczyński postanowił zorganizować zawody w dwóch turach. W pierwszej strzelali tylko mundurowi, zaś w drugiej sami sympatycy służb. Zawodom patronują polegli kontrterroryści: podkom. Piotr Molak „Krasnal”, który zginął w 1996 r. podczas eksplozji bomby na jednej ze stacji paliw w Warszawie oraz podkom. Dariusz Marciniak „Kaczor” i nadkom. Marian Szczucki „Maniek”, którzy polegli w wyniku szturmu na zaminowaną posesję, gdzie ukrywali się uzbrojeni niebezpieczni przestępcy w Magdalence w 2003 r.

W tegorocznej edycji zawodów wystartowało liczba ok 100 strzelców. W rywalizacji mundurowej kobiet o Puchar Prezesa firmy EKOI zwyciężyła Kamila Zimoń (BSWP) przed Anną Palak (CBA). Wśród zawodników IPA, którzy walczyli o Puchary SGW IPA oraz Regionu IPA CBŚ najlepszy okazał się Karol Łukasik, drugie miejsce zajął Tomasz Głuchowski, a trzecie Marcin Janowski. Wśród specjalsów rywalizowano o Puchar Dowódcy CPKP „BOA” insp. Łukasza Pikuły i nagrodę specjalną pistolet Sig Sauer ufundowany przez firmę MK Szuster, zdobył funkcjonariusz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pokonując funkcjonariusza z SPKP Rzeszów i funkcjonariusza CPKP BOA. Zdobywcą Pucharu Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Marka Górnickiego okazał się Sebastian Cupryjak z Reprezentacji Polskiej Policji. Na drugim stopniu podium stanął Krzysztof Rokicki z JW 1230, a na trzecim funkcjonariusz SPKP Rzeszów. W kategorii OPEN zwyciężył Piotr Wróbel z Żandarmerii Wojskowej, który zdobył Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Andrzeja Kijowskiego. Pokonał on funkcjonariusza SPKP Rzeszów i CPKP BOA. Klasyfikacja drużynowa przedstawiała się następująco; Pierwsze miejsce i puchar Dowódcy CPKP BOA zdobyła trzyosobowa drużyna ze SPKP Rzeszów, drugie miejsce zajął team z CPKP BOA, a trzecie miejsce Reprezentacja Polskiej Policji. Wszyscy medaliści otrzymali nagrody przekazane przez przedstawicieli firmy MODECOM Panią Alicję Łukasiewicz i Eryka Łozowskiego oraz przedstawiciela firmy EKOI Panią Kamilę Walczak za co serdecznie dziękujemy. Wśród sympatyków w kategorii pań o puchar Prezesa CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka Roberta Matrackiego najcelniej strzelała Aleksandra Sobieska-Ptaczek. Druga miejsce zdobyła Angelika Hołownia, a trzecie Agata Laskowska. W kategorii OPEN wśród sympatyków na pudle stanęli: pierwsze miejsca zajął Paweł Zbroja, drugie Sławomir Łoniewski, a trzecie Aleksandra Sobieska – Ptaczek.

Medale, statuetki, puchary i dyplomy wręczali organizator Andrzej „Pułko” Kuczyński, Zastępca Dowódcy CPKP BOA insp. Krzysztof Sowiński, Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA Andrzej Kropiwiec, Przewodniczący Regionu IPA Pałac Mostowskich Leszek Andrzejewski, Prezes CWKS „Legia Warszawa” Sekcja Strzelecka Robert Matracki oraz przedstawiciel Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Zenon Parchimowicz.

Wpisowe za udział w zawodach, dobrowolne datki uczestników oraz poprowadzona przez Andrzeja Kuczyńskiego oraz mł. insp. Artura Gniadka z CBŚP licytacja sportowych i mundurowych gadżetów przyniosła sumę – 17 450 złotych. Za 1 500 zł został na przykład wylicytowany został stroik świąteczny zrobiony osobiście na tę okazję przez Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Monikę Golik. Za taką samą kwotę nowego właściciela znalazła koszulka z autografem sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka. Koszulka tenisistki stołowej Natalii Partyki zlicytowana została za 1 000 złotych. Piłkę z podpisem selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej Michała Probierza zlicytowano za 1 000 zł. Ryngrafy na ozdobnych kaflach Ceramiki Paradyż CPKP „BOA” i BKS KGP zmieniły właściciela za 1 000 złotych. Poza tym współorganizator Region IPA CBŚ przygotował stoiska promocyjne z pamiątkami sportowymi i mundurowymi. Można było zakupić min. ryngrafy CPKP „BOA” i BKS KGP oraz IPA, kubki policyjne, koszulki i pluszaki policyjne.

Organizatorami przedsięwzięcia były Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA, Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Zarząd Główny NSZZ Policjantów i Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia Warszawa” Sekcja Strzelecka, która jak w latach ubiegłych udostępniła strzelnicę na charytatywne zawody.

Turniej został objęty honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Szczególne podziękowania kierujemy dla fotografa Andrzeja Sety z przygotowanie fotoreportażu, dla sędziego głównego zawodów Patryka Lejdy CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka, sędziom i paramedykom z CPKP BOA za profesjonalne przeprowadzenie zawodów.

Dziękujemy Partnerowi Głównemu Zawodów firmie MK SZUSTER, a także Partnerom firmie MODECOM, EKOI, EURO RENT, ART-PROMO które wsparły przedsięwzięcie i dla zwycięzców ufundowały nagrody. Dla Wszystkich, którzy pomogli w organizacji tych szczególnych dla formacji mundurowej zawodów strzeleckich składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.

Patronat medialny nad zawodami objęła Gazeta Policyjna.

tekst: Paweł Ostaszewski/Andrzej Kuczyński

foto: Andrzej Seta