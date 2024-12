Policjanci z gdyńskiej drogówki pomogli kobiecie wymienić niesprawne koło Data publikacji 24.12.2024 Powrót Drukuj Do najważniejszych zadań policjantów niewątpliwie należy niesienie pomocy obywatelom. Jedną z takich interwencji przeprowadzili funkcjonariusze gdyńskiej drogówki, którzy pomogli kobiecie w wymianie koła. Mundurowi wymienili uszkodzone koło na zapasowe i tym samym umożliwili jej dalszą podróż.

Do najważniejszych zadań każdego policjantów należy nie tylko ściganie przestępców, ale również niesienie pomocy potrzebującym i zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Funkcjonariusze z gdyńskiej drogówki już po raz kolejny podczas służby udzielili pomocy osobie w potrzebie.

Podczas patrolowania ul. Polskiej zauważyli wolno poruszającą się skodę z włączonymi światłami awaryjnymi. W związku z powyższym mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli aby sprawdzić, co się stało. Okazało się, że pojazd miał przebitą przednią, lewą oponę, a kierująca nim kobieta była pierwszy raz w takiej sytuacji i nie do końca wiedziała, jak sobie z nią poradzić. Policjanci, nie zastanawiając ani chwili, zaproponowali pomoc. Podnieśli lewarkiem osobową skodę i wymienili uszkodzone koło na zapasowe. Dzięki mundurowym kobieta mogła bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż.

Po tej interwencji do gdyńskiej komendy wpłynął mail z podziękowaniami od kierującej skodą:

„Chciałabym bardzo podziękować fantastycznym panom , którzy pomogli kobiecie w potrzebie:) Złapałam gumę, usiłowałam dojechać na awaryjnych do pierwszej zatoczki, a za mną pojawili się wybawiciele z Gdyńskiej Komendy:) Byli tak uprzejmi, że wymienili mi koło. Bardzo dziękuję za wsparcie, dla kobiety wymiana koła to nie jest bułka z masłem”.