Nagrywał nieletnią w przebieralni Data publikacji 24.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali w ubiegły czwartek mężczyznę, który na terenie parku wodnego telefonem nagrywał nieletnie osoby. Sprawca trafił do policyjnej celi, a następnego dnia prokurator przedstawił mu zarzut, a także objął go policyjnym dozorem. Zgodnie z przepisami grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Zgłoszenie o podejrzanym mężczyźnie na terenie parku wodnego przy tarnogórskiej obwodnicy wpłynęło do mundurowych w czwartkowe południe. Na miejscu zjawili się stróże prawa z prewencji, którzy w rozmowie z opiekunem jednej z grup, przebywających na terenie parku ustalili, że jeden z mężczyzn w przebieralni w pewnym momencie wsunął do kabiny telefon, w którym przebywała nieletnia osoba i nagrywał jej nagi wizerunek. Zaniepokojona tym faktem dziewczynka od razu poinformowała swojego opiekuna, który namierzył podejrzanego na terenie parku wodnego i wskazał go policjantom.

Był nim 45-letni tarnogórzanin, który trafił na komendę, gdzie mundurowi potwierdzili, że bezprawnie utrwalał nagi wizerunek osoby małoletniej bez jej wiedzy. Noc spędził w policyjnej celi, a następnego dnia trafił przed oblicze prokuratora, który przedstawił mu zarzut, a także zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej osoby oraz zakazał wstępu do tarnogórskiego parku wodnego, a także innych basenów i pływalni. Sprawa jest rozwojowa, dlatego mundurowi zabezpieczyli mężczyźnie telefon komórkowy, który będą dokładnie sprawdzać pod kątem nielegalnych treści.