28-latek zatrzymany za atak na policjantów. Usłyszał już zarzuty Data publikacji 27.12.2024

Zatrzymany w czwartek (19 grudnia) 28-letni mieszkaniec powiatu żarskiego, noc spędził w policyjnej celi. Mężczyzna będąc pod działaniem alkoholu naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza oraz znieważył mundurowych. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dalsze decyzje w jego sprawie podejmie sąd.

W czwartek, 19 grudnia, w nocy policjanci prowadzili patrol w rejonie przejścia granicznego w Gubinku. W pewnym momencie do radiowozu podszedł mężczyzna, który zaczął uderzać w tylną szybę pojazdu. Gdy jeden z funkcjonariuszy wyszedł z samochodu, ten zaczął używać wobec niego wulgaryzmów. W związku z jego zachowaniem mundurowi chcieli go wylegitymować. Będący się pod wpływem alkoholu mężczyzna, nie chciał podać swoich danych osobowych, a także nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. W pewnym momencie pchnął policjanta, co skończyło się dla niego obezwładnieniem i zatrzymaniem. 28-latek cały czas był agresywny wobec mundurowych. Ubliżał im i nie stosował się do wydawanych poleceń. Został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

W piątek (20 grudnia) mężczyzna usłyszał zarzuty i został przesłuchany na powyższą okoliczność. Mieszkaniec powiatu żarskiego odpowie za znieważenie policjantów oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich. Zgodnie z kodeksem karnym za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast za naruszenie jego nietykalności cielesnej grozi grzywna kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Sprawa będzie miała finał w sądzie.