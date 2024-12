Komendant w drodze na służbę uratował psa Data publikacji 27.12.2024 Powrót Drukuj Komendant Miejski Policji w Rybniku w drodze na służbę uratował małego psa. Inspektor Arkadiusz Więcek jechał samochodem, gdy zauważył czworonoga, który błąkał się po ruchliwej ulicy. Mundurowy zaopiekował się zwierzakiem. Dzięki niemu pies wrócił bezpiecznie do swojej właścicielki.

Komendant Miejski Policji w Rybniku inspektor Arkadiusz Więcek w drodze na służbę, zauważył rano w kompleksie leśnym pomiędzy dzielnicą Rybnika Ochojec a Wilczą na ulicy Rybnickiej małego błąkającego się po jezdni psa.

Policjant natychmiast zatrzymał się i zabrał psa z drogi, aby nikt go nie potrącił. O zdarzeniu poinformował też oficera dyżurnego. Następnie przewiózł zwierzaka do rybnickiej komendy, gdzie kolejno policjanci pojechali z nim do schroniska, aby sprawdzić, czy piesek posiada chip.

Okazało się jednak, że nie było możliwości ustalenia jego właściciela. Dlatego też pracownik schroniska dał ogłoszenia na portalach społecznościowych o znalezieniu czworonoga. Już po kilku godzinach do komendy zgłosiła się właścicielka pieska rasy Shih tzu, która nie kryła wzruszenia na wieść o odnalezieniu jej pupila. Mieszkanka Rybnika podziękowała komendantowi za uratowanie psiaka.

Reagujmy na los zwierząt! Szczególnie teraz, zimą, nie bądźmy obojętni, gdy błąkają się po dworze. Dla zwierząt domowych zbyt długie przebywanie na zewnątrz przy tak niskich temperaturach może okazać się bardzo niebezpieczne.