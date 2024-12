Uratował mężczyznę, który miał zawał Data publikacji 27.12.2024 Powrót Drukuj Policjant Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Opolu, idąc na poranną służbę, uratował życie 80-letniemu mężczyźnie, który bez funkcji życiowych leżał na chodniku. Policjant wezwał służby ratunkowe i podjął resuscytację krążeniowo- oddechową. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia uciskał klatkę piersiową mężczyzny, przywracając mu funkcje życiowe. Senior został hospitalizowany.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 grudnia 2024 r. o godz. 5.40, kiedy sierż. szt. Aleksander Lochman szedł na poranną, świąteczną służbę. Idąc ul. Grota Roweckiego w Opolu, policjant zauważył leżącego na chodniku starszego mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Policjant, który na co dzień pełni służbę jako dochodzeniowiec w Wydziel Kryminalnym Komisariatu Policji II w Opolu, natychmiast powiadomił służby ratunkowe i podjął resuscytację krążeniowo-oddechową. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia uciskał klatkę piersiową mężczyzny, przywracając mu funkcje życiowe. 80-latek decyzją lekarza został hospitalizowany.

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji najmniejsza reakcja każdego z nas może uratować komuś życie. Nie bójmy się pomagać, nawet jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy z zakresu udzielania pomocy medycznej. Sprawdźmy, czy osoba oddycha, wezwijmy służby ratunkowe, poprośmy kogoś o pomoc, jeżeli nie wiemy co zrobić. Operatorzy numeru 112 również pomogą nam w takiej sytuacji, dając wskazówki, jak należy udzielić pomocy.