Tymczasowo aresztowany za usiłowanie zgwałcenia Data publikacji 27.12.2024 Powrót Drukuj Trzy miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 33-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, który przemocą próbował wykorzystać seksualnie 53-letnią kobietę. Mężczyzna został zatrzymany przez raciborskich kryminalnych następnego dnia po zdarzeniu. Za usiłowanie zgwałcenia grozi mu teraz kara do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło rano w niedzielę, 22 grudnia 2024 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu raciborskiego. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie od wystraszonej kobiety, która poinformowała, że nieznany jej mężczyzna usiłował ją zgwałcić.

Do zdarzenia doszło, gdy 53-latka wysiadła w swojej miejscowości z pociągu i szła w kierunku domu. Od dworca szedł za nią młody mężczyzna, który również podróżował tym samym pociągiem. Nagle podbiegł on do kobiety, przewrócił ją na ziemię, zaczął szarpać i dotykać. 53-latka, dzięki swojej determinacji, zdołała się wyrwać i uciec.

Następnego dnia raciborscy kryminalni ustalili i zatrzymali podejrzanego o ten czyn 33-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zgwałcenia, za co kodeks karny przewiduje karę nawet do 15 lat więzienia. Sąd, na wniosek śledczych i Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.