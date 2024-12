Kosztowna miłość. Kobieta straciła ponad 175 tys. zł Data publikacji 30.12.2024 Powrót Drukuj Ponad 175 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu zwoleńskiego, która uwierzyła w internetową miłość. Kobieta przez kilka miesięcy korespondowała z mężczyzną podającym się za inspektora budownictwa pracującego na terenie Francji. Zapewniana o szczerości uczuć kilkanaście razy przelała pieniądze na wskazane przez oszusta konta. Apelujemy o rozsądek w kontaktach z nieznajomymi szczególnie tymi poznanymi w sieci.

Do zwoleńskich policjantów zgłosiła się mieszkanka powiatu, która padła ofiarą „internetowej miłości”. Kobieta powiedziała, że we wrześniu br. na jednym z portali randkowych poznała mężczyznę, który podawał się za inspektora budownictwa pracującego na terenie Francji.

Nowy znajomy bardzo szybko zaczął zapewniać kobietę o swoich uczuciach, oznajmił, że przyjedzie do Polski i będą razem. Mężczyzna, korespondując z kobietą na portalach społecznościowych, napisał, że na siedzibę firmy był nalot Policji, a urząd skarbowy zablokował m.in. jego konto bankowe i nie ma środków do życia. W związku z powyższym kobieta wykonała dwa przelewy na wskazane przez oszusta konto. Następnie mężczyzna wymyślił historię tym razem dotyczącą otrzymanego spadku i potrzebuje pieniędzy w celu opłaty za otwarcie testamentu. Nieświadoma 36-latka przelała kolejne pieniądze. Niestety to nie ostatnia wymyślona historia. Tym razem z ofiarą skontaktowała się lekarka, twierdząc, że jej ukochany uległ we Włoszech wypadkowi i potrzebne są pieniądze na operacje kolana. Kobieta ponownie przelała pieniądze na wskazane konto.

W trakcie internetowej znajomości ofiara wykonała kilkanaście przelewów, tracąc ponad 175 tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Najlepiej nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom!

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować Policję. Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!