Nawet z narażeniem życia – łódzcy policjanci wyprowadzili kobietę z płonącego mieszkania Data publikacji 30.12.2024 Powrót Drukuj Policjant z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego I Komisariatu łódzkiej komendy oraz funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wyprowadzili z płonącego mieszkania niepełnosprawną kobietę oraz jej psa.

Do zdarzenia doszło 27 grudnia 2024 roku, po godzinie 20:00. Patrole policyjne zostały wezwane na ulicę Wojska Polskiego gdzie doszło do pożaru. Na miejscu mundurowi zauważyli dym wydobywający się z mieszkania na trzecim piętrze. Jeden lokatorów poinformował policjantów, że w płonącym lokalu znajduje się kobieta, która ma problemy z poruszaniem. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Najpierw z zadymionego mieszkania wyprowadzili 45-latkę, którą przekazali przybyłym w międzyczasie strażakom, a następnie wrócili po jej psa.

Dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu służb nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a ewakuowani mieszkańcy kamienicy, po ukończeniu akcji gaśniczej, mogli bezpiecznie wrócić do swoich lokali.

Postawa, jaką wykazali się policjanci pokazuje jak ważne jest motto „Pomagamy i chronimy”, zgodnie z którym, narażając własne bezpieczeństwo, pospieszyli, aby ratować ludzkie życie.

( KWP w Łodzi / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.68 MB)