Policja a Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

1 stycznia 2025 roku Polska po raz drugi obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ze względu na liczne poważne wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, fundamentem działań polskiej prezydencji w 2025 roku będzie bezpieczeństwo w wielu wymiarach, co bez wątpienia umiejscawia polską Policję w kluczowej roli w osiągnięciu wyznaczonych priorytetów.

Mamy już wiele doświadczeń zgromadzonych podczas pierwszej prezydencji z II połowy 2011 r., jednak Europa i świat, w którym znajdujemy się obecnie, stawiają przed naszym krajem zupełnie nowe wyzwania. Przewodnictwo w Radzie UE to także kontynuacja działań poprzedniego trio prezydencji oraz wcześniej zaprogramowanych działań instytucji unijnych. To przewodniczenie grupom roboczym służącym międzynarodowej współpracy policyjnej, to aktywny udział w kreowaniu polityk i strategii dotyczących przyszłości Europy, jej bezpieczeństwa, jej miejsca w świecie. Prezydencja dla Policji to także wyzwanie pod względem zabezpieczenia wielu międzynarodowych spotkań, których gospodarzem będzie wkrótce nasz kraj. Polska w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie organizatorem ok. 200 spotkań z udziałem blisko 40 tys. osób, w tym m.in. szefów i ministrów rządów krajów członkowskich UE. Połączenie tych wszystkich płaszczyzn stanowi dla polskiej Policji ambitne i złożone zadanie.

Czym jest prezydencja?

Prezydencja w Radzie UE jest sprawowana w systemie rotacyjnym kolejno przez wszystkie państwa członkowskie po sześć miesięcy każde – od stycznia i od lipca danego roku. Przedstawiciele państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE, zarówno na poziomie ministerialnym, jak i eksperckim, są odpowiedzialni za ustalanie porządku obrad posiedzeń poszczególnych gremiów Rady UE oraz prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich. W praktyce oznacza to, że w ciągu półrocza sprawowania prezydencji przewodniczą w procesie opracowywania licznych dokumentów o wieloletnim charakterze – strategii, planów działania, a także konkluzji rady bądź prezydencji.

By zapewnić kontynuację działań państw członkowskich sprawujących sześciomiesięczne prezydencje, w 2009 r. traktatem lizbońskim został wprowadzony system trio prezydencji. Oznacza to współpracę trzech państw sprawujących prezydencję kolejno po sobie. Kraje te przygotowują wspólnie z Komisją Europejską 18-miesięczny program stanowiący platformę współpracy. Na podstawie tego programu każde z państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy sześciomiesięczny program. Właśnie kończy się prezydencja węgierska, która zamyka trio: Hiszpania, Belgia, Węgry. Natomiast Polska, podobnie jak poprzednio, będzie tworzyć trio prezydencji wspólnie z Danią i Cyprem.

W istocie, pod kątem działalności w Europolu i Cepolu, polska prezydencja będzie mieć charakter duo (w strukturach Europolu Dania uczestniczy w ograniczonym zakresie i ma status państwa trzeciego z uwagi na fakt, że kraj ten wyłączył się z unijnej współpracy policyjno-sądowej, zaś w pracach Cepolu nie uczestniczy w żadnej formie; klauzula JHA opt-out zwalnia Danię z niektórych obszarów współpracy w zakresie spraw wewnętrznych z wyjątkiem tych odnoszących się do układu z Schengen, które są prowadzone na zasadzie międzyrządowej z Danią). Kolejnym trio, które przejmie przewodnictwo w Radzie UE od 1 lipca 2026 r., będą Irlandia, Litwa oraz Grecja.

Proces legislacyjny UE

Funkcjonariusze polskiej Policji reprezentują nasz kraj na forum Unii Europejskiej, biorąc udział w pracach tzw. grup roboczych. Są to niezwykle istotne organy przygotowawcze Rady UE, które dbają o to, by decyzje polityczne rady były podejmowane na podstawie solidnej analizy merytorycznej. Dyskusje ekspertów oparte na instrukcjach rządów prowadzą zazwyczaj do wypracowania porozumienia w kwestii projektów unijnych aktów prawnych i dokumentów politycznych. Zatem głównym zadaniem grup roboczych jest wypracowanie projektu dokumentu, który po usunięciu ewentualnych rozbieżności jest przyjmowany przez ministrów ze wszystkich państw członkowskich na posiedzeniu Rady UE.

Proces legislacyjny Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym jest koordynowany na podstawie przepisów ustawy z 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1379, z późn. zm.). Zadania polegające na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu stanowisk dotyczących dokumentów UE oraz uzgadniania projektów dokumentów rządowych są realizowane przez Komitet do Spraw Europejskich (KSE). W jego skład wchodzą m.in. przewodniczący komitetu – minister właściwy do spraw członkostwa RP w Unii Europejskiej, ministrowie reprezentowani przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, szef KPRM albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu.

Proces legislacyjny jest następnie realizowany przez tzw. skrzynki koordynacji europejskich wyznaczone w poszczególnych ministerstwach i urzędach. W Komendzie Głównej Policji funkcję tę pełni Zespół Koordynacja KGP, umiejscowiony w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Praca zespołu polega na ścisłej współpracy z MSWiA oraz właściwymi merytorycznie jednostkami, komórkami organizacyjnymi Policji. Zespół Koordynacja KGP konsultuje otrzymywane do analizy/opracowania dokumenty z ekspertami policyjnymi, wyspecjalizowanymi w poszczególnych obszarach tematycznych. Przekazywane przez nich informacje służą wypracowaniu stanowiska strony polskiej na spotkaniach gremiów unijnych, a także na potrzeby spotkań z udziałem ministra SWiA. Warto podkreślić, że aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym pozwala na zaprezentowanie i wypracowanie takiego stanowiska na poziomie unijnym, które jest najbardziej korzystne dla prawidłowego funkcjonowania Policji na poziomie krajowym.

Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA – Justice and Home Affairs)

Wchodząca w skład Rady UE Rada ds. WSiSW (JHA) realizuje działania związane ze współpracą i wspólną polityką państw członkowskich w obszarze bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Na forum Rady JHA zbierają się – zwykle co trzy miesiące – ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze wszystkich państw członkowskich UE. Omawiane są wtedy kwestie związane ze współpracą wymiarów sprawiedliwości (zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych) oraz migracji, zarządzania granicami i współpracą policyjną.

Cykl Polityki Bezpieczeństwa UE (EU Policy Cycle)

W ramach Rady UE funkcjonuje także Stały Komitet do spraw Operacyjnej Współpracy w Obszarze Bezpieczeństwa Wewnętrznego COSI, którego rolą jest zapewnienie skutecznej współpracy operacyjnej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego UE, w tym ścigania, kontroli granicznej i współpracy sądowej w sprawach karnych. COSI nadzoruje także wdrażanie Cyklu Polityki Bezpieczeństwa (EU Policy Cycle). Jest to metodologia przyjęta przez Unię Europejską w celu zajęcia się najważniejszymi zagrożeniami przestępczymi, przed którymi stoi UE. W ramach cyklu polityki cele strategiczne UE są przekładane na konkretne działania operacyjne przeciwko poważnej i zorganizowanej przestępczości. Każdy cykl trwa cztery lata. Należy zauważyć, że Polska, obejmując prezydencję w ostatnim roku cyklu 2022–2025, będzie miała kluczowy wpływ na zdefiniowanie priorytetów UE w zwalczaniu przestępczości na lata 2026–2029.

Grupy robocze służące współpracy policyjnej

Polska Policja bierze udział w następujących grupach roboczych:

Grupa Robocza ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) – zajmuje się szeroko pojętą współpracą policyjną państw członkowskich UE w zakresie m.in. systemów łączności, zabezpieczenia imprez sportowych, działań oficerów łącznikowych, prowadzenia działań transgranicznych, koordynacji wspólnych operacji policyjnych, wymiany doświadczeń między organami ścigania w obszarach nieobjętych kompetencją innych grup roboczych (np. zwalczanie przestępczości związanej z pojazdami, przestępczości przeciwko zabytkom, cyberprzestępczości). To tutaj przede wszystkim są opracowywane wieloletnie plany działania oraz strategie zwalczania poszczególnych rodzajów przestępczości. Ta grupa sprawuje także nadzór nad agencjami UE, w tym m.in. Europolem i Cepolem. Dodatkowo w ramach tej grupy funkcjonują sieci eksperckie realizujące zadania w ściśle sprecyzowanych obszarach.

Polska Policja bierze udział w pracach następujących sieci eksperckich:

• @ON – sieć zwalczania poważnej przestępczości o charakterze mafijnym oraz przestępczości zorganizowanej;

• ATLAS – sieć specjalnych jednostek interwencyjnych;

• CARPOL – sieć ekspertów ds. przestępczości związanej z pojazdami;

• EU CULTNET – sieć ekspertów organów ścigania w dziedzinie dóbr kultury;

• EFE – sieć ekspertów ds. broni palnej;

• EMPEN – sieć ekspertów w dziedzinie medycyny i psychologii działającej na rzecz egzekwowania prawa;

• ENFAST – europejska sieć współdziałania zespołów poszukiwań celowych;

• ENLETS – europejska sieć ds. rozwoju technologicznego;

• KYNOPOL – europejska sieć ekspertów ds. kynologii policyjnej;

• ROADPOL – europejska sieć policji drogowej;

• PENMP – policyjna sieć ekspertów ds. osób zaginionych.

Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (IXIM) – kształtuje politykę UE w zakresie zarządzania informacjami w dziedzinie WSiSW (zbieranie, wymiana i analiza informacji). Grupa monitoruje także zasilanie i wykorzystywanie unijnych systemów informacyjnych (takich jak System Informacyjny Schengen – SIS), funkcjonowanie biur SIRENE, działalność tzw. Zintegrowanych Punktów Kontaktowych ds. Wymiany Informacji SPOC (z ang. Single Point of Contact) oraz zagadnienia interoperacyjności kluczowych scentralizowanych systemów informacyjnych UE, w tym m.in. SIS II oraz Prüm II (dot. zautomatyzowanego przeszukiwania i wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej).

Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków (HDG) – stanowi gremium o charakterze eksperckim zajmujące się kształtowaniem polityki antynarkotykowej UE oraz wytyczaniem kierunków współpracy z państwami trzecimi. To grupa o charakterze przekrojowym skupiająca zarówno ekspertów z zakresu ograniczenia podaży, jak i popytu na narkotyki. W ramach posiedzeń często odbywają się spotkania krajowych koordynatorów ds. narkotyków z krajów UE. Ponadto HDG regularnie spotyka się z delegatami z innych regionów i krajów trzecich znajdujących się w obszarze zainteresowań UE (Turcja, Bałkany Zachodnie, Stany Zjednoczone w ramach tzw. dialogu transatlantyckiego, Afryka Zachodnia, Wspólnota Andów i z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów w ramach „Komitetu Technicznego UE / LAC”) celem opracowania projektów polityk UE w zakresie relacji z przedmiotowymi państwami, grupami państw.

Polska Policja współpracuje także z agencjami UE:

Europol – Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania – kluczowy organ w walce z międzynarodową przestępczością. Misją Europolu jest wspieranie państw członkowskich w zapobieganiu wszelkim formom poważnej przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej, cyberprzestępczości i terroryzmowi oraz w zwalczaniu ich. Europol współpracuje także z wieloma państwami partnerskimi spoza UE oraz z organizacjami międzynarodowymi. Od 1 stycznia 2025 r. funkcję przewodniczącego zarządu Europolu będzie pełnić dyrektor BMWP KGP insp. Ireneusz Sieńko.

Cepol – Agencja UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania – skupia sieć instytucji szkoleniowych dla przedstawicieli organów ścigania w państwach członkowskich UE oraz wspiera innowacyjne i zaawansowane szkolenia w zakresie priorytetów bezpieczeństwa, współpracy w dziedzinie ścigania i wymiany informacji. Cepol współpracuje również z organami UE, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi w celu zapewnienia i budowy wsparcia instytucjonalnego w przypadku pojawienia się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Od 1 stycznia 2025 r. funkcję zastępcy przewodniczącego zarządu Cepolu będzie pełnić zastępca dyrektora BMWP KGP insp. Irmina Gołębiewska.

Prezydencja 2025 – priorytety resortowe

Wszystkie działania polskiej Policji będą się wpisywać w następujące priorytety resortowe:

1. Monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, powiązanych z rosyjską agresją w Ukrainie – wielowymiarowy priorytet horyzontalny obejmujący:

przemyt broni i amunicji oraz narkotyków;

przenikanie grup przestępczych;

zagrożenia hybrydowe, dezinformacja i zagrożenia cyberbezpieczeństwa;

przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

2. Przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji, w tym jej instrumentalizacji, głównie przez:

wzmocnienie granic zewnętrznych UE;

poprawa skuteczności i trwałości powrotów;

współpraca z państwami leżącymi na głównych szlakach migracyjnych w ramach walki z przemytem migrantów, handlem ludźmi oraz instrumentalizacją migracji;

przeciwdziałanie pierwotnym przyczynom migracji.

3. Zwiększenie zdolności UE i państw członkowskich w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i pomocy humanitarnej, w szczególności:

koordynacja działań na poziomie UE;

finansowanie inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie;

wsparcie Ukrainy w kontekście udziału w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności.

Co w tym zakresie planujemy?

Działania Policji w ramach priorytetów resortowych

Grupa Robocza LEWP (zwalczanie handlu ludźmi) – dokonanie diagnozy sytuacji ofiar handlu ludźmi i eksploatacji seksualnej zwłaszcza w kontekście małoletnich uchodźców z Ukrainy (szczególnie pod względem obowiązującej legislacji, wsparcia ofiar przestępstw, modus operandi sprawców etc.).

Grupa Robocza LEWP (zwalczanie nielegalnego handlu bronią) – przygotowanie studium porównawczego dot. stosowanych w krajach UE rozwiązań w zakresie nabywania i rejestracji broni (czarnoprochowej, alarmowej, sygnałowej, pozbawionej cech użytkowych, a także wytworzonej z wykorzystaniem drukarek 3D) oraz skali incydentów o charakterze kryminalnym z nią związanych.

Grupa Robocza HDG (zwalczanie przestępczości narkotykowej) – przeprowadzenie prac nad konkluzjami rady określającymi priorytety EMPACT na okres 2026–2029 w zakresie przestępczości narkotykowej oraz konkluzjami rady UE w zakresie tematyki zagrożeń związanych z syntetycznymi katynonami / opioidami.

Pozostałe działania w obszarach pośrednio powiązanych z priorytetami resortowymi:

Grupa Robocza LEWP:

– wystąpienie z inicjatywą w sprawie opracowania konkluzji rady lub prezydencji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRN i zaprezentowania ich na forum UE;

– przegląd prawodawstwa krajowego na forum UE w zakresie przepisów regulujących posiadanie kart „pre-paid”.

Grupa Robocza IXIM – dokonanie analizy sytuacji związanej z implementacją postanowień rozporządzenia PE i rady w sprawie zautomatyzowanego przeszukiwania i wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej (rozporządzenie Prüm II). Niezależnie od trwających na poziomie unijnym prac, zostanie stworzony kwestionariusz, który pozwoli na zebranie informacji w zakresie przyszłych wyzwań na poziomie krajowym związanych z implementacją rozporządzenia.

Co robimy obecnie – czyli bieżące działania w pracach wynikających z agendy UE w ramach JHA

Grupa Robocza LEWP

– prace nad projektem rozporządzenia UE ws. wzmocnienia współpracy w zakresie zapobiegania przemytowi migrantów i handlu ludźmi, ich wykrywania i prowadzenia dochodzeń; w ramach projektowanego przepisu jest przewidziane wprowadzenie nowego przestępstwa mandatowego Europolu, tj. naruszenie środków ograniczających UE (np. zakazy wywozu broni i powiązanego z nią wyposażenia, ograniczenia wjazdowe, zamrożenie funduszy i aktywów finansowych); wprowadzenie tej zmiany pozwoli na dostosowanie mandatu agencji do nowych kategorii, trendów przestępczości, a w konsekwencji – na efektywniejsze zwalczanie wszystkich przestępstw mandatowych, w tym handlu ludźmi; głównym podmiotem w tym zakresie jest Policja;

– prace nad projektem rozporządzenia UE dot. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie i jego zwalczania; celem prezydencji Polski jest wypracowanie rozwiązania, które będzie z jednej strony broniło użytkowników usług komunikacji elektronicznej przed masowym skanowaniem (ochrona prawa do prywatności oraz tajemnicy korespondencji), a jednocześnie pozwoli na skuteczniejszą ochronę dzieci w internecie; głównym podmiotem jest Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Policją.

– prace nad nową Strategią Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (z ang. EUCPN) na lata 2026–2030 i zmianą mechanizmu finansowania jej działalności; głównym podmiotem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Policją.

Grupa Robocza IXIM

– prace nad stanem współpracy między państwami członkowskimi UE a USA w obszarze wymiany danych i informacji, kontynuacja dyskusji w zakresie dodatkowych wymagań USA dot. ruchu bezwizowego;

– prace nad realizacją porozumienia o współpracy między UE i Interpolem dotyczącego wymiany informacji między Europolem i Interpolem.

Działania w ramach Agencji UE

Raport SOCTA (Serious Organized Crime Threat Assessment) jest to strategiczny dokument opisujący zagrożenie przestępczością zorganizowaną. W ramach przygotowywania raportu SOCTA 2025 przekazano polski wkład celem analizy przez Europol istniejących i przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE, m.in. w obszarze handlu ludźmi, przemytu broni i narkotyków oraz w kwestiach cyberbezpieczeństwa i wypracowania kolejnego cyklu Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE na lata 2026–2029. Pozwoli to na właściwsze dostosowanie narzędzi unijnych do zwalczania przestępczości w priorytetowych dla Polski obszarach, co z kolei w dłuższej perspektywie wpłynie na zwiększenie skuteczności polskiej Policji w walce z przestępczością narkotykową, handlem ludźmi i bronią na poziomie krajowym.

Ponadto Policja będzie uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnych operacji unijnych koordynowanych przez Europol – Joint Action Days (JAD), skupiających się na zwalczaniu nielegalnego obrotu bronią palną, przestępczości narkotykowej oraz handlu ludźmi w różnych formach, m.in. wykorzystywania do celów seksualnych czy pracy przymusowej. Wykorzystując główną pozycję podczas prezydencji w Radzie UE, również w ramach współpracy z agencją Cepol, będziemy promować włączenie obszarów priorytetowych dla Polski do oferty szkoleniowej przeznaczonej dla krajów UE.

Dodatkowo Policja udzieli wsparcia Ukrainie i Mołdawii przez udział w realizacji programów TOPCOP oraz EU4 Security Moldova. Działania będą się skupiać na wsparciu państw trzecich m.in. przez organizację szkoleń stacjonarnych i kursów online, wizyt i delegowania ekspertów, mentoringu, głównie w obszarach przestępczości narkotykowej, nielegalnego obrotu bronią palną, cyberprzestępczości. Katalog tematyczny nie jest zamknięty, będziemy monitorować potrzeby szkoleniowe naszych partnerów i reagować na zgłoszone istotne obszary wymagające wsparcia.

Kalendarz najważniejszych spotkań

Co do zasady, podczas nadchodzącej prezydencji funkcjonariusze polskiej Policji będą brać udział w obradach grup roboczych w Brukseli, jest jednak tradycją, że państwo sprawujące prezydencję organizuje także na terenie swojego kraju liczne spotkania, dotyczy to zarówno zarządów agencji, jak i obrad sieci eksperckich.

Poniżej przedstawiamy kalendarz najważniejszych spotkań organizowanych w Polsce.

Spotkanie w ramach instrumentu EMPACT2022+ za lata 2022–2025 w Krakowie

Posiedzenie szefów Biur SIRENE (Heads of SIRENE) w Warszawie

Posiedzenie Single Point of Contact (SPOC) w Warszawie

Spotkanie Sieci Europejskich Ekspertów ds. Broni Palnej EFE w Warszawie

Spotkanie ENLETS w Warszawie

Organizacja Nieformalnej Europejskiej Konwencji Szefów Policji w Krakowie

Spotkanie EU-CELAC w Warszawie

PCCC – konferencja Policyjno-Celnych Centrów Współpracy we Wrocławiu

Spotkanie sieci eksperckiej EMPEN w Warszawie

CEPOL – spotkanie zarządu w Warszawie

Spotkanie grupy ekspertów do spraw bezpieczeństwa piłki nożnej sieci NFIP (think tank) we Wrocławiu

Spotkanie w ramach Projektu SIRIUS w Warszawie

Europol – spotkanie zarządu agencji w Warszawie

Co daje nam prezydencja?

Prezydencja w Radzie UE to przede wszystkim szansa pokazania partnerom z krajów członkowskich, ale także z krajów trzecich, że jesteśmy w stanie sprawnie i profesjonalnie przewodniczyć wszystkim gremiom międzynarodowej współpracy Policji, kreować dynamizm działania i nadawać kierunek rozwoju w wielu aspektach międzynarodowej współpracy Policji. Jest to czas, w którym mamy większy i realny wpływ na decyzje podejmowane na poziomie UE.

Prezydencja to także doskonała okazja do promocji działań polskiej Policji w zakresie koordynacji polityki europejskiej. Dążymy do wykorzystania czasu sprawowania prezydencji na analizę wyzwań kryminalnych, z którymi styka się polska Policja, tak aby nasze przewodnictwo miało jak najbardziej praktyczny wymiar w rozumieniu analizy danego wyzwania z perspektywy państw członkowskich UE, zebrania najlepszych praktyk i w miarę możliwości przekucia ich w rekomendacje choćby w postaci konkluzji prezydencji bądź też podzielenia się naszymi najlepszymi praktykami, tak aby mogły z nich skorzystać inne państwa członkowskie. Inicjatywy własne będą elementem dodatkowym w stosunku do strategicznych tematów i przekrojowych działań, które wynikają z harmonogramu prac UE zarówno w ramach grup roboczych, jak też agencji.

Prezydencja stwarza także spektakularną możliwość doskonalenia kompetencji funkcjonariuszy i pracowników Policji zaangażowanych w jej przygotowania i realizację. Już od wielu miesięcy policyjny korpus prezydencji szkoli się w ramach różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących m.in. prawnych aspektów funkcjonowania UE, zadań spoczywających na kraju prezydencji, negocjacji w środowisku międzynarodowym, planowania długoterminowego, doskonalenia znajomości języka angielskiego.

Prezydencja to również bez wątpienia wzmocnienie potencjału logistycznego Policji związanego ze wsparciem sprzętowym koniecznym do zabezpieczenia licznych przedsięwzięć, które będą się odbywać na terenie naszego kraju. Z kolei w ramach działań promocyjnych będzie uruchomiona specjalna strona internetowa zawierająca najważniejsze wydarzenia z udziałem Policji, a także zostanie wydany folder promujący polską Policję.

Osiągnięcia prezydencji Polski w 2011 r.

Priorytety polskiej Policji w 2011 r. były ukierunkowane na wzmocnienie wymiaru wschodniego współpracy UE, w tym w szczególności w zakresie:

zwalczania przestępczości narkotykowej;

poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych;

zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej w cyberprzestrzeni;

zwalczania fałszerstw pieniędzy.

Przedstawiciele polskiej Policji przewodniczyli 54 posiedzeniom w Brukseli, w tym w szczególności spotkaniom grup roboczych Rady UE:

przyjęto ponad 100 różnych dokumentów, w tym 16 zostało przyjętych przez Radę UE;

zorganizowano w Polsce 16 konferencji i spotkań eksperckich poświęconych współpracy policyjnej, na które przybyło ponad 760 delegatów zagranicznych;

bezpieczeństwo prezydencji – pięć operacji policyjnych, zarządzanych przez KSP (Warszawa) i cztery KWP (Gdańsk, Poznań, Kraków i Wrocław).

Przewodnictwo w grupach roboczych Rady UE i wybrane osiągnięcia:

Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków

– przyjęcie przez Radę UE „Europejskiego paktu przeciwko narkotykom syntetycznym”;

– Konkluzje Rady UE w sprawie nowych substancji psychoaktywnych;

Grupa Robocza ds. Egzekwowania Prawa

– Konkluzje Rady UE dotyczące wzmocnienia współpracy policyjnej z państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych;

– Konkluzje Rady UE w sprawie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury;

Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (komponent Wymiana Informacji)

– Konkluzje Rady UE w sprawie implementacji przez państwa członkowskie UE tzw. Inicjatywy Szwedzkiej (decyzji ramowej 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich UE).

Operacja „Eurocar” – przeciwko przestępczości samochodowej

udział funkcjonariuszy Policji 16 państw członkowskich UE;

działania przez 48 godzin – od 21 do 22 września 2011 r.;

kontrola kierowców aut i legalności samochodów, autokomisów, punktów złomowania pojazdów.

Wyniki:

zatrzymano 44 osoby mające związek z kradzieżami samochodów oraz zabezpieczono 168 pojazdów;

łączna wartość zabezpieczonego mienia jest szacowana na kwotę ok. 1 100 000 euro.

BMWP, zdj. archiwum BMWP

Artykuł ukazał się w grudniowym numerze Gazety Policyjnej.