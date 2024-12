Szeregi śląskiej Policji zasiliło 204 nowych policjantów Data publikacji 30.12.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj szeregi Śląskiej Policji zasiliło 204 nowych stróżów prawa, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy rekrutacji. Wśród nowo przyjętych policjantów znalazło się 25 kobiet. To największy nabór w garnizonie śląskim w 2024 roku.

Nowoprzyjęci policjanci już rozpoczęli swoją służbę. Wśród nich są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy będą pełnić obowiązki w każdej z jednostek terenowych garnizonu śląskiego, a także w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Oddziale Prewencji Policji oraz Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie. Największa liczba nowych mundurowych, bo aż 25 zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz katowickiego oddziału prewencji, do którego trafi 22 policjantów.



Wkrótce odbędzie się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, a po złożeniu roty ślubowania rozpoczną oni kilkumiesięczne szkolenie podstawowe w szkołach policyjnych.

Po zakończeniu kursu młodzi adepci dołączą do zespołów w swoich macierzystych jednostkach, by profesjonalnie służyć społeczeństwu.



Nowym mundurowym życzymy sukcesów, wytrwałości w realizacji zawodowych wyzwań oraz wielu awansów w strukturach policyjnych.

Niech służba przynosi im satysfakcję i realnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego oraz całego kraju.



Jeśli i Ty chcesz wstapić w nasze szeregi - odwiedź najbliższa jednostkę Policji i złóż odpowiednie dokumenty. Wszystkie szczegóły dotyczące zarówno samej służby, jak i zasad rekrutacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce Zostań Policjantem.