Po pijanemu wjechała oplem w budynek – ucieczkę z miejsca zdarzenia uniemożliwił jej policjant po służbie Data publikacji 31.12.2024 Powrót Drukuj W sobotę (28.12) w miejscowości Stok Lacki doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierująca oplem, 23-letnia mieszkanka powiatu siedleckiego z nieznanych przyczyn utraciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechała w ogrodzenie, a następnie uderzyła w budynek mieszkalny znajdujący się na jednej z posesji. Zdarzenie to zauważył policjant po służbie, który natychmiast powiadomił służby i uniemożliwił kobiecie ucieczkę. Jak się okazało kierująca była nietrzeźwa.

W sobotę (28 grudnia) przed godziną 19.00 dyżurny siedleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Stoku Lackim, gdzie samochód marki Opel z nieznanych przyczyn wjechał w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie uderzył w budynek mieszkalny. Zdarzenie to zauważył policjant Komisariatu Policji w Mrozach, który będąc po służbie, natychmiast zareagował. Powiadomił służby i uniemożliwił kobiecie, prowadzącej pojazd oddalenie się z miejsca do przyjazdu patrolu policji.

Skierowani na miejsce policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach sprawdzili stan trzeźwości kierującej 23-latki, jak się okazało, kobieta była pijana, a badanie wskazało 1 promil alkoholu w organizmie. W związku z tym policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Przypominamy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest nie tylko przestępstwem, ale przede wszystkim ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy!

Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwa osoba — reagujmy! Dzięki takiemu zachowaniu możemy zapobiec tragedii.