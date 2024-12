Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany Data publikacji 31.12.2024 Powrót Drukuj Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w Cewicach w okolicy przejścia dla pieszych. Wstępne ustalenia wskazują na to, że nietrzeźwy 31-latek kierujący vw golfem potrącił mężczyznę i uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety pieszy poniósł śmierć na miejscu. Policjanci zatrzymali 31-latka.

Wczoraj, 30 grudnia, około godziny 20 dyżurny Policji został powiadomiony o ciele mężczyzny leżącym w okolicy nieoświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy Witosa w Cewicach. Gdy policjanci byli w drodze dostali kolejne zgłoszenie od osoby, która twierdziła, że doszło tam do potrącenia mężczyzny przez kierującego vw golfem, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Dla całego stanu osobowego lęborskiej komendy został ogłoszony alarm. Funkcjonariusze ustalili tożsamość i rysopis podejrzewanego i rozpoczęli jego poszukiwania. Około 300 metrów od miejsca zdarzenia na parkingu policjanci znaleźli porzuconego vw golfa. Na miejscu zdarzenia była też kobieta-kierowca hyundaia, która jak się okazała, jeszcze przed przyjazdem policjantów, najechała na leżące na drodze zwłoki myśląc, że to próg zwalniający. Po godzinie 21 kryminalni zauważyli na drodze w Roztopczynie, kilka kilometrów od Cewic, poszukiwanego mężczyznę i zatrzymali go. To 31-latek z powiatu słupskiego, który w chwili zatrzymania miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Śledczy pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i dowody, w tym oba samochody do szczegółowych oględzin. Od 31-latka została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Ciało około 60-letniego mężczyzny zostało przewiezione do prosektorium, gdzie będzie poddane badaniom sekcyjnym. Trwa ustalanie jego tożsamości.

Po wytrzeźwieniu 31-latek zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będą z nim wykonywane czynności procesowe. Po przesłuchaniu mężczyzny zapadną decyzje w kwestii zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara 12 lat pozbawienia wolności.