Kryminalni zatrzymali włamywacza i odzyskali biżuterię o wartości 32 tysięcy złotych Data publikacji 02.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Tczewa odzyskali biżuterię wartą 32 tysiące złotych, ukradzioną z domu jednorodzinnego w gminie Tczew. 44-letni sprawca, działający w recydywie, został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu nawet 15 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu policjanci z tczewskiej jednostki otrzymali zgłoszenie o włamaniu do domu jednorodzinnego na terenie gminy Tczew. Sprawca, używając siekiery, wybił okno, a następnie dostał się do środka i ukradł biżuterię o wartości 32 tysięcy złotych. Na miejscu zdarzenia od razu pojawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza. Technik kryminalistyki zabezpieczał ślady, wykonał dokumentację fotograficzną, a funkcjonariusze rozmawiali z osobami, które mogły mieć informacje na temat tego zdarzenia.

Do działań dołączył również przewodnik z psem tropiącym z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Dzięki dokładnej analizie zebranych informacji oraz zaangażowaniu kryminalnych policjanci wytypowali 44-letniego mieszkańca powiatu tczewskiego jako sprawcę tego włamania. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna zastawił swój łup w lombardzie za zaledwie 4 tysiące złotych, a następnie paczka z ukradzioną biżuterią została nadana na drugi koniec kraju. Dzięki skutecznym działaniom kryminalni zablokowali przesyłkę, zanim dotarła do Wrocławia.

Policjanci odzyskali mienie w całości, zatrzymali podejrzanego i przewieźli go do jednostki Policji. 44-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Co więcej, będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy, ponieważ był wcześniej skazany za podobne przestępstwa. W takich przypadkach sąd może zwiększyć karę nawet o połowę, co oznacza, że grozi mu do 15 lat więzienia. Ukradziona biżuteria wkrótce zostanie zwrócona właścicielowi.

Policjanci przypominają, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie domów przed włamaniami, szczególnie w okresie świątecznym i wakacyjnym, gdy wielu z nas wyjeżdża. Warto inwestować w solidne zamki, alarmy czy monitoring, aby skutecznie chronić swój dobytek.