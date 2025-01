Z eskortą kępińskich policjantów do porodu Data publikacji 02.01.2025 Powrót Drukuj Wczoraj policjanci drogówki z kępińskiej komendy eskortowali do wieruszowskiego szpitala samochód, którym 23-letni mężczyzna przewoził rodzącą żonę. Funkcjonariusze na sygnałach zapewnili bezpieczny pilotaż do placówki medycznej i już po kilku minutach kobieta trafiła pod opiekę specjalistów. Rodzinie życzymy wszystkiego dobrego!

Wczoraj (1 stycznia br.) kępińscy policjanci patrolowali drogę krajową S8. Po godzinie 16:00 zatrzymali do kontroli drogowej 23-letniego kierującego pojazdem marki Toyota, który przekroczył prędkość. Jak się okazało powodem przekroczenia prędkości przez 23-latka było to, że wiózł do szpitala rodzącą żonę z silnymi skurczami porodowymi.

Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala, aby zapewnić przyszłym rodzicom szybki i bezpieczny transport. Funkcjonariusze wytłumaczyli kierowcy, w jaki sposób będzie wyglądał pilotaż, a następnie z włączonymi w radiowozie sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi rozpoczęli pilotaż auta do szpitala.

W szpitalu natomiast czekał już zaalarmowany przez dyżurnego personel medyczny. Dzięki pomocy policjantów kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy i otrzymała fachową pomoc.

