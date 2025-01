Wracając ze służby zatrzymał sprawcę wypadku Data publikacji 02.01.2025 Powrót Drukuj Mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i po uderzeniu w trzy samochody nadal usiłował kierować swoim autem. Jego bezmyślną podróż przerwał wracający ze służby policjant Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Funkcjonariusz zatrzymał 37-letniego, pijanego kierowcę i powiadomił o zdarzeniu policjantów z Krotoszyna.

Policjantem jest się cały czas. Tym razem udowodnił to funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego z jarocińskiej komendy aspirant Michał Mielcarek.

31 grudnia około godziny 14.15, po zakończonej służbie wracający do domu policjant zauważył, że na drodze krajowej nr 15 w Wałkowie, kierowca samochodu marki Honda wykonuje bardzo niebezpieczne manewry.

Siedzący za kierownicą hondy mężczyzna jechał w kierunku Jarocina i na prostym odcinku drogi, w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania, nie zważając na to, ze w jego kierunku jadą inne samochody, usiłował wyprzedzić jadącego przed nim Citroena. Podczas tego manewru kierowca Hondy uderzył w samochód marki Mazda, a następnie kontynuował swój niebezpieczny rajd zderzając się jeszcze czołowo z Volkswagenem, na tył którego najechał jeszcze samochód marki Ford Fokus, a Honda zderzyła się z wcześniej wyprzedzanym Citroenem.

Jadący za fordem policjant uniknął zderzenia zdążył wyhamować swój samochód i bezpiecznie zjechać w kierunku przydrożnego rowu. Funkcjonariusz wysiadł z samochodu i widząc, że osoby znajdujące się w samochodach biorących udział w karambolu wychodzą z nich o własnych siłach, upewnił się, że nie ma zagrożenia dla ich życia. Następnie podbiegł do Hondy. Kierowca pojazdu nadal siedział fotelu kierowcy. Ponieważ drzwi od strony kierującego były zablokowane, funkcjonariusz otworzył te, które znajdują się po stronie dla pasażera. Od razu wyczuł unoszącą się w samochodzie woń alkoholu. Poinformował kierującego, że jest policjantem, uniemożliwił mężczyźnie oddalenie się z miejsca odbierając mu kluczyki od pojazdu oraz zabezpieczając jego prawo jazdy. Za pośrednictwem dyżurnego z KPP Jarocin o zdarzeniu poinformowani zostali policjanci z krotoszyńskiej komendy policji, którzy po przybyciu na miejscu prowadzili dalsze czynności.

Jak się okazało, sprawca zdarzenia to 37-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Mężczyzna w czasie gdy doprowadził do karambolu znajdował się w stanie nietrzeźwości. Jak wykazało urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu, miał on w swoim organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, ponieważ wcześniej karany był za przestępstwo z art. 178a par 1 k.k. i posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. O jego dalszym losie zadecyduje krotoszyński sąd.