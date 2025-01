Oddziały mundurowe w szkołach ponadpodstawowych Data publikacji 02.01.2025 Powrót Drukuj Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w zarządzanych przez siebie placówkach.

Czas na składanie wniosków o zezwolenie na utworzenie w najbliższym roku szkolnym oddziałów mija 31 stycznia 2025 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej. Wskazania co do wymagań formalnych, jakie musi spełniać wniosek oraz jego wzór można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej MSWiA .

Finansowanie oddziałów o profilu mundurowym odbywać się będzie głównie ze środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych organu prowadzącego. Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miał możliwość udzielenia dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę, w której funkcjonuje taki oddział. Uczniowie oddziałów o profilu mundurowym przygotowywani będą do podjęcia służby w wybranej przez siebie formacji. Zajęcia realizowane będą we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji i Straży Granicznej, co zagwarantuje wysoki poziom kształcenia w takich oddziałach.

Absolwenci będą mieli łatwiej

Jeżeli przed upływem 3 lat od ukończenia nauki w oddziale mundurowym absolwent zdecyduje się złożyć podanie o przyjęcie do służby w Policji (lub Straży Granicznej), może liczyć na kilka benefitów związanych z ukończeniem takiej właśnie szkoły. Po pierwsze, zostanie zwolniony z testu wiedzy. Po drugie – jeśli w ostatnim roku nauczania zdał pomyślnie test sprawności fizycznej, nie będzie musiał stawać ponownie do testu kwalifikacyjnego, który obowiązuje podczas postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą całe postępowanie kwalifikacyjne będą mieli także pierwszeństwo w przyjęciu do służby w ich wymarzonej formacji mundurowej.

Oddziały o profilu mundurowym wprowadzono do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na mocy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej ( Dz. U. poz. 1562).