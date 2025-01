Młodzi wandale zatrzymani

Data publikacji 03.01.2025 Powrót Drukuj

W sylwestrowy wieczór funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kunowie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 22-latka. Młodzi ostrowczanie podejrzani są o uszkodzenie dziesięciu pojazdów oraz wybicie trzech szyb w drzwiach wejściowych do klatek schodowych. Łącznie wandale spowodowali straty na kwotę ponad 30 000 złotych. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. W tym przypadku wyrok może być jednak wyższy ze względu na to, że sprawa miała charakter chuligański. Ponadto 22-latek odpowie również za posiadanie środków psychotropowych.