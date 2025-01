Potrącenie pieszego w Gniewinie – kierowca był nietrzeźwy i bez uprawnień. Pieszy zmarł w szpitalu Data publikacji 03.01.2025 Powrót Drukuj Wczoraj wejherowscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego w Gniewinie. Jak ustalili mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego ustalali okoliczności i przebieg zdarzenia, z których wynika, że 37-letni nietrzeźwy kierowca bez uprawnień potrącił pieszego 27-latka. Ciężko rannego mężczyznę śmigłowiec ratowniczy przetransportował do szpitala. Mężczyzna zmarł w nocy w szpitalu.

Wczoraj w Gniewinie przy ul. Słonecznej około godziny 13:00, doszło do poważnego wypadku drogowego. Policjanci z ruchu drogowego, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, gdzie doszło do potrącenia pieszego, zabezpieczali miejsce wypadku, przeprowadzali oględziny oraz wyjaśniali okoliczności. W wyniku zdarzenia pieszy doznał poważnych obrażeń ciała i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, w którym w nocy zmarł.

Policjanci ustalili, że 37-letni kierowca samochodu był nietrzeźwy – badanie alkomatem wykazało około pół promila w organizmie. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Do potrącenia pieszego doszło w pasie drogowym, obecnie nie są znane dokładne przyczyny wypadku i trwają policyjne ustalenia.

Policjanci przypominają i apelują!

Nietrzeźwość za kierownicą to jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym. Alkohol osłabia refleks, zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji. Pamiętajmy o bezpieczeństwie pieszych, którzy są najbardziej narażeni na skutki wypadków.

Także kierowanie pojazdem bez uprawnień jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale jest przede wszystkim zabronione, a do tego może mieć tragiczne konsekwencje.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów.