Kupujesz nieruchomość? Nie daj się oszukać! Data publikacji 03.01.2025 Powrót Drukuj Rynek nieruchomości to obszar z jednej strony stwarzający szanse do zarobienia pieniędzy, a z drugiej zagrożenia wynikające z nieuczciwych intencji jego uczestników. W czasie niepokojów wynikających z sytuacji geopolitycznej na świecie inwestycje w nieruchomości od zawsze stanowiły bezpieczną przystań dla kapitału. Aktualnie atrakcyjność tej dziedziny rynku wzmagana jest odnotowywanymi w ostatnim czasie dużymi wzrostami cen gruntów i mieszkań – do czego przyczyniła się także wysoka inflacja i niska podaż.

Zakup nieruchomości często wiąże się z przeznaczeniem na ten cel oszczędności całego życia lub związaniem się umową kredytową z bankiem na kilkadziesiąt lat.

Należy podkreślić, że decyzje związane z nabyciem nieruchomości, nie powinny ograniczać się jedynie do jej wyboru i podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić informacje o deweloperze oraz o nieruchomości, w którą chce się zainwestować.

Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na:

sytuację finansową przedsiębiorcy,

historię i doświadczenie w branży,

stan prawny nieruchomości, na której powstaje inwestycja (prawo własności, obciążenia hipoteczne, wzmianki w Dziale III księgi wieczystej na temat ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością oraz sposobu finansowania jej zakupu).

Ponadto należy przed podpisaniem, szczegółowo zapoznać się ze wzorcem umowy deweloperskiej oraz załącznikami.

Niezależnie od powyższego warto zażądać od dewelopera, aby przedłożył jako załącznik do umowy deweloperskiej dokument potwierdzający, że zawarty w umowie numer rachunku ma status rachunku powierniczego. Zdarzają się bowiem przypadki wprowadzenia klientów w błąd co do faktu, że przedstawiony w umowie deweloperskiej numer rachunku ma status konta powierniczego. Rachunek powierniczy zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2024 poz. 695) jest fundamentem ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców nieruchomości.

Każdy konsument podejmujący się zakupu nieruchomości powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia w tym obszarze powinny rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Pozwoli to ograniczyć możliwość utraty środków w przypadku nieuczciwych intencji dewelopera.