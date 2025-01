Rekordowy rok dla policyjnej logistyki Data publikacji 07.01.2025 Powrót Drukuj Profesjonalna Policja to nie tylko odpowiednie wyszkolenie funkcjonariuszy, ale także nowoczesny sprzęt, którym dysponując w codziennej służbie, mogą dbać o bezpieczeństwo obywateli oraz porządek publiczny. Inwestycje w sprzęt transportowy, wyposażenie osobiste policjantów, a także nowe budynki i remonty dotychczasowych obiektów to codzienność policyjnych logistyków. Rok 2024 pod wieloma względami był rekordowy.

Policyjny patrol pieszy można spotkać w miejscach, gdzie nie zawsze jest możliwe wykorzystanie pojazdu np. w parkach czy skwerach, ale niezwykle kluczowa jest mobilność policjantów, aby móc swobodnie przemieszczać się i reagować na zgłoszenia w różnych częściach swojego rejonu. Dlatego też w 2024 roku zrealizowano zakup 2 048 jednostek sprzętu transportowego o wartości ok. 576,6 mln zł, który jest wykorzystywany w codziennej służbie. To prawie 2 razy więcej niż w 2023 roku (w roku 2023 zrealizowano zakup 1 048 szt. sprzętu transportowego o wartości 237,9 mln zł). To pokazuje jak dynamicznie postępuje modernizacja i wymiana sprzętu, którym policjanci dysponują.

Wskazane zakupy obejmują m.in.:

► 523 szt. samochodów osobowych oznakowanych,

► 768 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych,

► 136 szt. samochodów typu furgon oznakowany,

► 259 szt. samochodów typu furgon nieoznakowany,

► 21 szt. osobowo-terenowych oznakowanych,

► 211 szt. osobowo-terenowych nieoznakowanych.

Do tego należy doliczyć 38 pojazdów specjalistycznych – ambulanse sanitarne, pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych, pojazdy do przewozu psów służbowych, pojazdy przeznaczone do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz pojazd wsparcia działań Policji.

Dodatkowo Policja pozyskała 92 sztuki innego sprzętu transportowego - łodzie, samochody ciężarowe/lawety oraz autobusy.

Podkreślenia wymaga także fakt, że w 2024 roku zakontraktowane zostały dostawy kolejnych jednostek m.in. 198 pojazdów typu furgon wypadowy, a także pojazdów specjalistycznych DW, lekkich transporterów opancerzonych czy pojazdów terenowych pick-up. Odbiory zamówionego sprzętu zaplanowane są już w 2025 roku.

Rok 2024 to także ogromne wsparcie dla policyjnego lotnictwa; zrealizowana została umowa, w ramach której do użytku przez policyjnych lotników trafiły kolejne dwa śmigłowce Black Hawk. W ramach umowy, zrealizowanej dzięki współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, która opiewała na 186 mln zł, Policja uzyskała także usługi w postaci napraw, serwisowania oraz części zamiennych do statków powietrznych.

Policjanci, wykonując swoje obowiązki muszą dysponować nowoczesnym sprzętem, który zapewnia im odpowiednie warunki pełnienia służby. Dlatego też w 2024 roku zrealizowano zakupy z zakresu uzbrojenia i techniki policyjnej na łączną kwotę 113,2 mln zł (w roku 2023 - 46 mln zł). Pozyskany sprzęt to m.in.:

► pistolety GLOCK 19 gen. 3,

► strzelby gładkolufowe,

► pistolety maszynowe,

► paralizatory elektryczne,

► karabinki.

Dodatkowo, mając świadomość jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony policjantom zakupiono także wiele elementów wyposażenia ochronnego, m.in.:

► kamizelki kuloodporne,

► maski p/gaz,

► kaski, tarcze i hełmy m.in. kuloodporne,

► kombinezony dla pirotechników.

Na potrzeby codziennej służby zakupiono także urządzenia specjalistyczne takie jak: elektroniczne analizatory substancji psychoaktywnych, aparaturę badawczą, lornetki termowizyjne, detektory substancji (spektrometry) czy bezzałogowe statki powietrzne.

Na 2025 rok zaplanowała została dostawa 952 szt. kamer nasobnych wraz z systemem informatycznym, których użytkowanie zwiększy poczucie bezpieczeństwa interweniujących policjantów, ale także osób, wobec których podejmowane są policyjne działania.

Zapewnienie odpowiednich warunków służby policjantom to także odpowiednie ich umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne. W 2024 roku zrealizowano dostawy przedmiotów umundurowania służbowego i ćwiczebnego oraz wyposażenia specjalnego na łączną wartość 47,25 mln zł (w roku 2023 - 46,31 mln zł). Wskazane zakupy obejmują m.in.:

► 2 250 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych,

► 200 kpl. kombinezonów dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach,

► 750 kpl. kombinezonów z tkaniny trudnopalnej,

► 6 500 szt. kurtek ochronnych typu softshell,

► 10 000 szt. spodni ochronnych typu softshell.

To także łącznie 6 000 kompletów kurtek służbowych zimowych i mundurów ćwiczebnych, 11 000 par obuwia służbowego oraz spadochrony dla policjantów służby kontrterrorystycznej.

W 2024 roku na inwestycje budowlane związane z obiektami służbowymi Policji zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 635,8 mln zł. Wskazana kwota pozwoliła na sfinansowanie 129 przedsięwzięć (w tym 12 dokumentacji technicznych), z których zakończonych zostało 68 (w tym 11 dokumentacji technicznych).

Wśród najważniejszych zakończonych inwestycji wymienić należy: