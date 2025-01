Znaczna ilość narkotyków nie trafiła na czarny rynek Data publikacji 07.01.2025 Powrót Drukuj Ponad 6 kilogramów marihuany zabezpieczyli szamotulscy kryminalni w trakcie pracy nad sprawą narkotykową. Zatrzymany z narkotykami mieszkaniec powiatu poznańskiego usłyszał zarzuty za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających oraz za posiadanie narkotyków. Za samo wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków polskie prawo przewiduje do 12 lat więzienia. Prokuratorskie śledztwo w tej sprawie jest w toku.

Walka z przestępczością narkotykową to jedno z istotnych zadań, przed którymi stoją policjanci. W tym procesie często szczególnie ważna jest praca operacyjna. Skrupulatność szamotulskich kryminalnych w tej dziedzinie doprowadziła do ustalenia, że we wrześniu ubiegłego roku miało dojść do przewozu znacznej ilości narkotyków. Operacyjni namierzyli wytypowany pojazd na terenie powiatu poznańskiego.

Podczas kontroli samochodu, którym kierował 33-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, policjanci nie mieli wątpliwości, że w pojeździe znajduje się marihuana. Z samochodu dochodziła silna woń narkotyku. Podczas sprawdzenia, kryminalni znaleźli zawinięte w folię pakunki z zawartością marihuany. Łącznie w pojeździe podejrzany przewoził ponad 6 kilogramów narkotyków. Dzięki pracy funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany, a narkotyki nie trafiły na czarny rynek.

Pracujący nad sprawą policjanci pojechali też do miejsca zamieszkania 33-latka, gdzie podczas przeszukania znaleźli kolejne nielegalne substancje. W domu podejrzany posiadał około 40 gramów marihuany oraz blisko 50 gramów grzybów halucynogennych.

Zabezpieczone w trakcie policyjnych działań narkotyki pozwoliłyby na jednorazowe odurzenie kilku tysięcy osób. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji szacuje się na około 300 tysięcy złotych.

Po zebraniu dowodów w sprawie podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawione mu zostały zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w ilości nie mniejszej niż 6 kilogramów oraz za posiadanie narkotyków w miejscu zamieszkania. Na wniosek śledczych, a decyzją sądu, dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Za samo wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków polskie prawo przewiduje do 12 lat więzienia.