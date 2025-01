Dzielnicowi pomogli samotnej 85-latce Data publikacji 07.01.2025 Powrót Drukuj Jesień i zima to pory roku, w których szczególnie należy zwracać uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Tak było i tym razem. Dzielnicowi pomogli 85-latce samotnie zamieszkującemu na terenie gminy Michałowo. Okazało się, że schorowana kobieta nie była w stanie przygotować sobie opału na nadchodzące zimowe dni.

Zima to czas szczególnie trudny dla osób bezdomnych, schorowanych, pozbawionych opieki, czy też niezaradnych życiowo. Takie osoby są pod szczególnym nadzorem dzielnicowych. To właśnie oni podczas jednej ze służb dostali telefon od schorowanej, samotnie zamieszkującej na terenie gminy Michałowo 85-latki. Seniorka powiedziała policjantom, że dzień wcześniej skończył się jej przygotowany na zimę opał. Dodała, że potrzebuje pomocy w porąbaniu zebranego drzewa, bo sama nie jest w stanie tego zrobić i nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. Dzielnicowi z Posterunku Policji w Michałowie zapewnili kobietę, że nie pozostawią jej w potrzebie i jeszcze tego samego dnia przyjechali do jej domu. Mundurowi porąbali przygotowane drewno i pomogli kobiecie rozpalić w piecu. O sytuacji, w której znajduje się seniorka powiadomili również pracownika socjalnego.

I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z listy dostępnych oznaczeń na KMZB należy wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.