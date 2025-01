Służbowy pies pomógł odnaleźć zaginioną kobietę: szybka reakcja policjanta i jego czworonożnego partnera Data publikacji 07.01.2025 Powrót Drukuj Dzięki czujności i profesjonalizmowi przewodnika psa służbowego oraz jego wiernego podopiecznego, służbowego owczarka o imieniu Karzeł, odnaleziono zaginioną 54- letnią kobietę, której życie i zdrowie mogły być zagrożone.

Zgłoszenie o zaginięciu kobiety, która oddaliła się z jednego z lokalnych szpitali, wpłynęło do policji w godzinach nocnych. Służby natychmiast rozpoczęły działania poszukiwawcze, obawiając się o jej bezpieczeństwo. W poszukiwania zaangażowano również przewodnika psa służbowego, który wraz z Karłem wyruszył w teren.

Podczas patrolu w rejonie pobliskich ulic i przystanków autobusowych Karzeł zwrócił uwagę na kobietę siedzącą na jednym z przystanków. Przewodnik psa szybko rozpoznał w niej zaginioną pacjentkę. Kobieta, zauważając zbliżającego się policjanta, próbowała oddalić się z miejsca. Dzięki spokojnemu podejściu funkcjonariusza oraz jego umiejętnościom w nawiązywaniu kontaktu udało się ją zatrzymać i uspokoić.

Na miejsce natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił kobiecie pomocy i przewiózł ją do szpitala, gdzie obecnie znajduje się pod opieką lekarzy.

Szybka reakcja przewodnika i skuteczność psa służbowego pozwoliły na sprawne zakończenie poszukiwań, co w takich sytuacjach jest kluczowe dla ochrony zdrowia i życia osób zaginionych To kolejny dowód na to, jak ważna jest współpraca ludzi i zwierząt w służbie.

Policjanci przypominają, aby w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niezwłocznie informować odpowiednie służby.