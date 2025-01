Areszt dla mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie i posiadanie narkotyków Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 36 do 42 lat, za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem. Za popełnione przestępstwo, grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Wobec trzech podejrzanych zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju z zakazem zbliżania do pokrzywdzonych. Wobec dwóch zatrzymanych sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Wieczorem, 2 stycznia br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji otrzymali zgłoszenie o porwaniu i pobiciu mieszkańca Nowego Targu. Pokrzywdzony z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jak ustalono trzech sprawców weszło do mieszkania, wyprowadziło 47-latka na zewnątrz i wbrew jego woli, samochodem osobowym przewieźli na nieruchomość położoną w powiecie tatrzańskim. Tam, używając niebezpiecznego narzędzia, jeden z mężczyzn spowodował u pokrzywdzonego ciężkie obrażenia ciała.

Po ustaleniu okoliczności zdarzenia policjanci bardzo szybko wytypowali i zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 37 i 39 lat. Wszyscy byli mieszkańcami Nowego Targu. Podczas dalszych intensywnych czynności procesowych okazało się, że to nie pierwsza taka sytuacja. Do podobnego zdarzenia doszło również w połowie grudnia 2024 roku. Wówczas sprawcy dokonali pozbawienia wolności trzech osób, połączonego ze szczególnym udręczeniem i pobiciem z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dodatkowo ustalono, że ze zdarzeniem mają związek dwaj inni mężczyźni w wieku 38 i 42 lat, którzy także szybko zostali zatrzymani.

Wszyscy podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, a następnie przesłuchani. Trzech z zatrzymanych w wieku 37 i 39 lat oraz 42 lata usłyszało zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Za popełnione przestępstwo, grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Z kolei 36 oraz 38-latek usłyszeli m.in. zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, udział w pobiciu, kierowanie gróźb karalnych. Za te przestępstwa, grozi kara pozbawienia wolności od 5 nawet do 25 lat.

Dodatkowo 36-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, które znaleziono w jego miejscu zamieszkania. Wobec tych dwóch podejrzanych prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

