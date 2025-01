Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali plantację konopi indyjskich

Data publikacji 08.01.2025

Ponad 500 krzewów konopi indyjskich, specjalistyczny sprzęt do ich uprawy, gotową marihuanę oraz blisko 3000 tabletek metamfetaminy o czarnorynkowej wartości ponad 1 mln PLN zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP. Do sprawy zatrzymano 49-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut dot. uprawy oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sprawę nadzoruje Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku.