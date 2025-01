Tymczasowy areszt i policyjny dozór dla sprawcy zabójstwa 32-letniego mężczyzny Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego koszalińskiej komendy pracowali nad sprawą ujawnionego ciała mężczyzny w Koszalinie przy ul. Połtawskiej. Ich działania doprowadziły do zatrzymania 21-latki i 29-latka, co do których istniało podejrzenie, że mogą być sprawcami tragedii. Oboje usłyszeli zarzut działania wspólnie i w porozumieniu dokonania zabójstwa, który zagrożony jest karą nawet dożywotniego więzienia. Mężczyzna został decyzją sądu tymczasowo aresztowany, a 21-latka objęta policyjnym dozorem.

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 4 stycznia 2025 r. przy ulicy Połtawskiej w Koszalinie. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Po wejściu na klatkę schodową ujawnili ciało 32-letniego mieszkańca powiatu białogardzkiego. Do sprawy zostały zatrzymane dwie osoby.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz równolegle prowadzone czynności operacyjne wskazywały, że ze śmiercią mężczyzny mogły mieć związek dwie osoby; 21-latka oraz jej 29-letni partner, których odwiedził tego dnia mężczyzna. W trakcie przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie podejrzani usłyszeli zarzut i złożyli obszerne wyjaśniania.

Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec 29-latka izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 21- latki policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za popełnioną zbrodnię kodeks przewiduje karę nawet dożywotniego więzienia.

( KWP w Szczecinie / sc)