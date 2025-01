80-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych 13-letnią dziewczynkę Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Miliccy policjanci ustalili dane kierowcy, który na przejściu dla pieszych w centrum miasta potrącił 13-letnią dziewczynkę. Na szczęście niegroźne tylko obrażenia ciała dziewczynki nie stanowią zagrożenia dla jej zdrowia. Sprawcą tego niebezpiecznego zdarzenia okazał się 80-letni mieszkaniec Milicza. Mężczyzna został już przesłuchany przez policjantów – odpowie przed sądem za spowodowanie kolizji drogowej.

Do zdarzenia doszło o godzinie 7:26 we wtorek 7 stycznia br. na ulicy Trzebnickiej w Miliczu. 13-letnia mieszkanka Milicza idąc przez oznakowane przejście dla pieszych w stronę pobliskiego Parku Jordanowskiego została potrącona przez jadący z kierunku centrum Milicza samochód osobowy. Niestety po potrąceniu dziewczynki kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Na szczęście okazało się, że potrąconej dziewczynce nie stało się nic poważnego – po badaniach lekarskich pokrzywdzona została zwolniona do domu.

Miliccy policjanci zaraz po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu przystąpili do intensywnych czynności służbowych mających na celu ustalenie i zatrzymanie kierowcy, który odjechał z miejsca zdarzenia. Na podstawie uzyskanych informacji stanowiących odzew na apel policjantów o pomoc w zatrzymaniu sprawcy zdarzenia oraz po analizie nagrań z monitoringu, policjanci jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych ustalili dane poszukiwanego kierowcy. Okazał się nim 80-letni mieszkaniec Milicza. Mężczyzna został już przesłuchany w tej sprawie przez policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, które niezwłocznie zostanie przesłane do Sądu Rejonowego w Miliczu. Ponadto policjanci prześlą do milickiego starosty powiatowego wniosek o skierowanie 80-letniego kierowcy na kontrolne badania lekarskie mające na celu ocenę jego stanu zdrowia.

Postępowanie jest w toku – policjanci wyjaśniają okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie, do którego policjanci prześlą zebraną dokumentację wraz z wnioskiem o ukaranie kierowcy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i odjechanie z miejsca zdarzenia.

Policjanci ponownie apelują do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi w rejonie przejść dla pieszych.

( KWP we Wrocławiu / kp)