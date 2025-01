Chwilę po podpaleniu bankomatu policjanci zatrzymali 58-letniego sprawcę Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj W nocy z 7 na 8 stycznia 2025 roku, około północy funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Śródmieściu interweniowali w sprawie podpalenia bankomatu znajdującego się przy ulicy 10- lutego w Gdyni. Na miejscu zdarzenia zatrzymano mężczyznę, który przyznał się do rozlania substancji łatwopalnej i podpalenia urządzenia.

Dzisiaj w nocy policjanci z Komisariatu w Gdyni- Śródmieściu pracowali na miejscu zdarzenia, przy ul. 10-lutego, gdzie doszło do podpalenia bankomatu. Policjanci zatrzymali 58-letniego mężczyznę mieszkańca Gdyni, który przyznał się do popełnienia czynu. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki. Teren został zabezpieczony. Sprawca został zatrzymany i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mężczyzna usłyszy zarzut i sprawa trafi do sądu.

Funkcjonariusze przypominają, że celowe niszczenie mienia, jest poważnym przestępstwem i wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z artykułem 288 Kodeksu karnego za zniszczenie lub uszkodzenie mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.