„Jesteście lepsi od Chicago Policji” Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wpłynęły podziękowania, w których chłopiec ze Starachowic dziękuję funkcjonariuszom za odnalezienie rzeczy, które zostały mu skradzione pod koniec minionego roku. Szybkie, a przede wszystkim skuteczne działanie policjantów, jeszcze w dniu zawiadomienia doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawców kradzieży oraz odzyskania skradzionego mienia.

W czwartek, 2 stycznia 2024 r. do starachowickiej komendy zgłosił się 42-letni mieszkaniec miasta. Starachowiczanin zawiadomił, że w nocy z 30 na 31 grudnia minionego roku doszło do włamania do należących do niego pomieszczeń gospodarczych, z których sprawcy ukradli m.in. rower dziecięcy, motocykla na akumulator, hulajnogi oraz rakiety tenisowe. Właściciel oszacował straty skradzionych przedmiotów na kwotę ponad 2000 złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze ze starachowickiej komendy, którzy bardzo szybko wpadli na właściwy trop. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 61-lat. Funkcjonariusze odzyskali skradzione rzeczy, natomiast obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. 42-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności ponieważ dział w warunkach recydywy, natomiast 61-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W związku z zatrzymaniem sprawców kradzieży i odzyskania skradzionych przedmiotów do mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wpłynęły podziękowania, od małego mieszkańca miasta, który dziękuję za odnalezienie jego rzeczy.

Jako policjanci oczywiście dziękujemy Kacprowi za słowa uznania i również życzymy wszystkiego dobrego. Każde miłe słowo wywołuje uśmiech na naszych twarzach i jeszcze bardziej motywuje nas do pracy.