Podziękowania od rodziny odnalezionego 77-latka Powrót Drukuj Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wpłynęło wczoraj podziękowanie od kobiety, która dziękuje za odnalezienie jej zaginionego 77-letniego ojca. Senior w nocy z 5 na 6 stycznia br. wyszedł z domu nie informując bliskich dokąd się udaje. Dzięki szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, wyziębionego 77-latka odnaleźli na polu policjanci biłgorajskiej drogówki i przekazali medykom. Jak pisze córka odnalezionego seniora „… determinacja, skuteczność i pełne zaangażowanie policjantów są dla nas nieocenione i zasługują na najwyższe uznanie…”.

W poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. nad ranem zaniepokojeni członkowie rodziny zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju i powiadomili o fakcie zaginięcia 77-latka. Jak wynikało ze zgłoszenia mężczyzna w nocy z 5 na 6 stycznia br. wyszedł z miejsca zamieszkania nie informując bliskich dokąd się udaje. Od tamtej chwili nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Policjanci natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą, która trwała kilka godzin. Na szczęście poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. O godzinie 15:20 około 300 metrów od drogi Frampol - Goraj policjanci z biłgorajskiej drogówki odnaleźli zaginionego 77-latka, który opadł z sił i klęczał na polu. Wycieńczony i wyziębiony trafił pod opiekę lekarzy.

We wtorek, 7 stycznia br. na skrzynkę mailową kancelarii Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpłynął list z podziękowaniami od córki zaginionego mężczyzny. W swojej korespondencji kobieta pisze, że:

„dzięki (...) profesjonalizmowi, zaangażowaniu oraz błyskawicznej reakcji akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem. Jesteśmy głęboko wdzięczni za trud i wysiłek włożony w odnalezienie naszego taty oraz okazane wsparcie i zrozumienie w tych trudnych chwilach. Szczególne podziękowania kierujemy do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy odnaleźli naszego tatę. To właśnie im zawdzięczamy jego życie – każda kolejna godzina mogła być dla niego decydująca”.

Z całego serca dziękujemy za miłe słowa.

„Pomagamy i chronimy” - to hasło, które przyświeca policjantom każdego dnia. Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie.