Fałszywe oskarżenia wobec policjantów – akt oskarżenia wobec kierowcy Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj 70-latek stanie przed sądem za zniesławienie policjanta. Mężczyzna podczas kontroli drogowej nie przyjął nałożonych na niego mandatów, a następnie złożył zawiadomienie na interweniujących policjantów. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Katowiccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem opel, który na ul. Bielskiej przekroczył dozwoloną prędkość oraz nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Na początku kontroli mężczyzna został poinformowany, że przebieg interwencji będzie nagrywana za pomocą kamery nasobnej oraz że za popełnione wykroczenia drogowe zostaną na niego nałożone mandaty i punkty karne. W odpowiedzi na te informacje 70-latek stał się agresywny i odmówił przyjęcia mandatów.

W trakcie kontroli mężczyzna mówił jednemu z policjantów, że będzie miał kłopoty, co miało na celu skłonienie mundurowego do zaniechania podjęcia dalszych czynności związanych ze skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Wszystkie wypowiedzi kierującego zostały zarejestrowane na nasobnej kamerze.

Po całym zdarzeniu 70-latek złożył pisemne zawiadomienie o przestępstwie, oskarżając policjanta o nakłanianie go do wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Przeprowadzane w tej sprawie postępowania przygotowawcze, jak i kontrolne nie potwierdziły oskarżeń zawiadamiającego.

W rezultacie, w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, wobec 70-latka wszczęto postępowanie i usłyszał on zarzuty zmuszania policjantów do zaniechania prawnej czynności służbowej, zarzut pomówienia mundurowego oraz zazarzut złożenia zawiadomienia o przestępstwie, którego nie popełniono. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat więzienia.

Sprawa ta przypomina, jak ważne jest przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, a także jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niewłaściwego zachowania wobec policjantów. Komenda Miejska Policji w Katowicach podkreśla, że wszelkie przypadki łamania prawa są traktowane z najwyższą powagą, a działania podejmowane przez mundurowych są zgodne z obowiązującymi przepisami.