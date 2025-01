Bezpieczeństwo na polskich drogach to priorytet Data publikacji 09.01.2025 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci ruchu drogowego czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich użytkowników polskich dróg. W minionym roku odnotowano nieco mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych oraz poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. W wielu obszarach potrzebna jest intensyfikacja działań, jednak możemy stwierdzić, że w wielu z nich stale utrzymuje się poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach.

Ze wstępnych danych wynika, że w 2024 roku na polskich drogach śmierć poniosło 1 881 osób. To o 0,6% mniej niż w 2023 r.

W 2024 r. do policji zgłoszono 21 528 wypadków drogowych - to wzrost o 2,8% względem roku 2023. W tych zdarzeniach 24 825 osób zostało rannych - to wzrost o 2,9% osób względem roku 2023.