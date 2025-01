Ukradł broń i amunicję, którą wraz z bratem sprzedał koledze – usłyszeli zarzuty Data publikacji 09.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z Chojnic oraz funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku po raz kolejny udowodnili, że współpraca oraz skuteczna praca operacyjna przynosi wymierne efekty. Po zgłoszeniu kradzieży z włamaniem do jednego z domów jednorodzinnych w gminie Chojnice, skąd skradziono biżuterię, broń palną oraz amunicję, funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do działania. Dzięki ich zaangażowaniu sprawca został ustalony i zatrzymany. Jak się okazało, był to dopiero początek śledztwa. Dzięki konsekwentnej pracy, kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn powiązanych ze sprawą. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Decyzją sądu, jeden z podejrzanych trafił na dwa miesiące do aresztu, a wobec dwóch pozostałych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Wszystko zaczęło się w ubiegłym miesiącu, gdy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do domu w gminie Chojnice. Łupem złodzieja padły broń palna, amunicja oraz biżuteria, a właściciele oszacowali straty na blisko 30 tysięcy złotych. Natychmiastowa reakcja kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz chojnickich kryminalnych pozwoliła na szybkie wytypowanie podejrzanego oraz ustalenie jego miejsca pobytu.

W sobotę rano policjanci, wspierani przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku, weszli na teren wytypowanej posesji. Tam zatrzymano dwóch braci – mieszkańców Chojnic. Ustalono, że 40-letni mężczyzna dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki Opel, a następnie włamał się do domu jednorodzinnego, skąd ukradł biżuterię, broń palną oraz 88 sztuk amunicji. Podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki, które należały do 40 latka, oraz jego 42-letniego brata. Śledztwo wykazało, że skradziona broń wraz z amunicją została sprzedana przez rodzeństwo.

Policjanci dotarli do 33-letniego mieszkańca Chojnic, który kupił tę broń. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę i amfetaminę. W toku czynności policjanci ustalili, że sprzedawał narkotyki jednemu z braci. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych i osadzonych w policyjnej celi.

Na tym jednak nie zakończyły się działania policjantów. Zgromadzone dowody wykazały, że 40-latek miał na swoim koncie szereg innych przestępstw. Włamał się do hurtowni w Chojnicach, skąd ukradł reflektory, przedłużacze, agregat prądotwórczy oraz gotówkę – straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Dodatkowo z jednej z piwnic ukradł hulajnogę elektryczną oraz korzystał z kart płatniczych które, również pochodziły z kradzieży.

Dzięki determinacji i skuteczności funkcjonariuszy odzyskano część skradzionego mienia. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 40-latka na dwa miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.