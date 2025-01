Uwierzyła oszustowi i straciła oszczędności swojego życia. Uwaga oszustwo metodą „na policjanta” Data publikacji 09.01.2025 Powrót Drukuj 160 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu oławskiego, która uwierzyła w historię złodziei podszywających się pod policjantów. 60-latka chcąc pomóc w zatrzymaniu grupy przestępczej planującej włamanie do jej mieszkania wyrzuciła przez okno reklamówkę z gotówką, którą przejęli oszuści. Kolejny raz apelujemy o ostrożność podczas rozmów telefonicznych i "wspieraniu" akcji fałszywych policjantów. Zwracajmy uwagę na sytuacje mogące świadczyć o próbie oszustwa i natychmiast zgłosimy to na numer alarmowy 112.

Oszuści nadal nie odpuszczają. Tym razem ich ofiarą padła 60-letnia mieszkanka powiatu oławskiego.

We wtorek 7 stycznia 2025 roku, do mieszkanki powiatu oławskiego na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta wrocławskiej komendy. Rozmówca poinformował kobietę, że wraz z innymi funkcjonariuszami rozpracowuje grupę przestępczą, która włamuje się do mieszkań. Jak dodał, obecnie sprawcy planują włamać się do mieszkania 60-latki. Fałszywy policjant przekonał kobitę, że może pomóc w zatrzymaniu sprawców. W tym celu fałszywy policjant poprosił seniorkę, aby spakowała wszystkie posiadane w domu oszczędności i włożyła je do reklamówki, a następnie na jego polecenie całość wyrzuciła przez okno. Rozmówca zapewniał kobietę, że po akcji zatrzymania rozpracowywaniem grupy włamywaczy pieniądze miały do niej wrócić. Oczywiście tak się nie stało. Aby rozwiać wątpliwości 60-latki, fałszywy policjant przekonał ją również, by potwierdziła jego tożsamość, dzwoniąc na numer alarmowy kobieta jednak pozostała na tej samej linii telefonicznej, co umożliwiło oszustom kontynuowanie swojego planu. Mieszkanka powiatu oławskiego wykonała polecenia fałszywego policjanta i reklamówkę, w której znajdowało się 160 tysięcy złotych wyrzuciła przez okno. Kobieta przekonana była, że w ten sposób chroni swoje oszczędności. Kiedy nikt ponownie nie zadzwonił, a oszczędności nie wróciły do właścicielki kobieta zgłosiła policjantom, że padła ofiarą oszustów.

Przypominamy! Policjanci nigdy nie zadzwonią z informacją o prowadzonej akcji ani nie proszą o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Natychmiast się rozłącz i zawiadom Policję.

kieruj się rozsądkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych;

bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy;

słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc, rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację.

Apelujemy również do bliskich osób starszych - zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Wpłyńcie na osoby starsze, aby kontaktowały się z Wami i pytały za każdym razem o radę.

Nie dajmy się oszukać! Nietypowe sytuacje oraz wszelkie podejrzane prośby o przekazanie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.