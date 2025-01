Inauguracja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Data publikacji 09.01.2025 Powrót Drukuj

Dzisiaj, 9 stycznia 2025 roku, Biuro Prewencji KGP po raz kolejny zainaugurowało ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Uroczystość odbyła się tym razem w garnizonie dolnośląskim na terenie stacji narciarskiej „Sudety Lift” w Szklarskiej Porębie. Do współpracy przy organizacji imprezy zaproszono Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze, Komisariat Wodny Policji we Wrocławiu, policjantów z komend powiatowych Policji woj. dolnośląskiego oraz partnerów akcji.