45-latek, który saperką zaatakował przechodnia, został tymczasowo aresztowany. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

45-latek, który w świąteczny poniedziałek przy użyciu saperki zaatakował przechodnia w Wałbrzychu, uderzając go między innymi w twarz, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Mężczyzna trafił w ręce policjantów w zasadzie od razu. Zatrzymany w kompleksie leśnym prowadzącym do Książańskiego Parku Krajobrazowego bezpośrednio po przeprowadzonych po zdarzeniu działaniach poszukiwaniach. Został doprowadzony do prokuratury, a zebrany w sprawie przez wałbrzyskich policjantów materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Teraz podejrzany na długie lata może trafić za kraty więzienia.