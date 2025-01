Policjanci pomogli w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj Słupscy policjanci w noworoczny wieczór, podczas obsługiwania zleconej przez dyżurnego interwencji zostali poproszeni o pomoc przez zrozpaczonych rodziców chorej nastolatki, która po ataku epilepsji, nie odzyskała przytomności. Po szybkiej ocenie stanu zdrowia dziecka oraz konsultacji z dyżurnym mundurowi postanowili pomóc w jak najszybszym i bezpiecznym transporcie nastolatki do szpitala.

Służba w Policji niejednokrotnie przynosi niespodziewane sytuacje i interwencje. Przekonali się o tym funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Słupsku podczas służby patrolowej w noworoczny wieczór. Kiedy po godzinie 19 mundurowi przeprowadzali interwencję na jednej ze stacji paliw na terenie miasta, podjechał do nich samochód, a z niego wybiegł w kierunku policjantów zrozpaczony ojciec nastolatki, który oznajmił, że jego dziecko choruje na epilepsję lekooporną i właśnie są w drodze do szpitala, ponieważ po długim ataku nastolatka nie odzyskała przytomności. Funkcjonariusze: sierż.szt. Mateusz Duszyński oraz post. Wiktor Jezierski niezwłocznie dokonali oceny stanu czynności życiowych oraz świadomości dziewczynki, następnie po konsultacji z dyżurnym słupskiej komendy podjęli decyzję o pilotażu, aby w jak najszybszy i bezpieczny sposób rodzina mogła dotrzeć na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie czekała już na nich fachowa pomoc. Kilka minut później dziecko było już pod opieką lekarzy. Po całej interwencji do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynął mail od rodziców dziewczynki z podziękowaniami za okazaną pomoc. W rezultacie pomimo stresującej dla rodziny sytuacji wszystko dobrze się skończyło.

